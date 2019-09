La educación en México

¿Cuál es el fundamento por el que un país prospere, donde sus índices de delincuencia son mínimos, existe orden, limpieza, seguridad, participación ciudadana, etc.?

Sin duda la educación. Un país que progresa, es un país que le apuesta a la educación. México en este tema, está en pañales. La educación, que debería ser la principal tarea de quienes llegan al poder, durante décadas, ha sido utilizada para conseguir votos, hacer componendas, y promesas, que ya una vez en el cargo olvidan y en complicidad con los sindicatos, se dedican a enriquecerse. Ahí tenemos el ejemplo de Elba Esther Gordillo, líder del SNTE, la supuesta “maestra” comprometida con la educación, que en la realidad, solo la utilizó para conseguir poder, y enormes riquezas con las cuotas de los trabajadores y las componendas debajo del agua con los presidentes en turno. El otro sindicato, la CNTE, conocido por sus manifestaciones violentas, desmanes, destrozos, dejar durante semanas a los alumnos sin clase, dando un pésimo ejemplo a los niños. ¿Cómo puede un país, secuestrado por este tipo de sindicatos, apostarle a la educación, con tantos vicios, venta de plazas, corrupción, etc.?

En el sexenio anterior, se logró aprobar una Reforma Educativa que, aunque tenía fallas, también tenía aciertos. Uno de ellos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, (INEE), que se creó con varios objetivos Uno muy importante, evaluar a los docentes para lograr transmitir una mejor calidad educativa en los alumnos.

La CNTE, jamás estuvo de acuerdo en que sus maestros ni alumnos fueran evaluados, para evitarlo, azuzaba a sus profesores a dejar las aulas, y manifestarse, en la forma violenta acostumbrada, dejando a los niños sin clases.

López Obrador y sus incondicionales de Morena, desaparecieron la Reforma de Peña, sin dejar,-como dijeron- ni una coma de ella. Aprobaron atropelladamente, una nueva Reforma Educativa. En ella, otorgan todo el poder a la CNTE, ese grupo de porros rijosos que más que maestros parecen delincuentes. De un plumazo, les entregan el control, y al hacerlo, provocan un retroceso en materia educativa, y condenan a generaciones completas al atraso y marginación.

Al tener la CNTE el control de la educación, las plazas se otorgarán, no por capacidad, sino por dinero, influencias, o favores sexuales, volviendo a las injusticias ya superadas hace años. Desaparece el INEE, y la revisión de contenidos de libros, que además de tener un nivel educativo mediocre, están ideologizados. Ahora sí entrará a sus anchas, desde el kínder la ideología de género, cuya base anti científica es que no nacemos hombres ni mujeres, sino que somos lo que pensamos ser, al margen de nuestra biología. Las consecuencias de éste adoctrinamiento en los niños serán terribles. Esta nueva Reforma tiene otros puntos negros que también nos afectan. Los trataremos la próxima semana.

¿Cómo han reaccionado los medios? La mayoría con el silencio. Nosotros no vamos a callar; ya iniciamos con las marchas éste sábado en 70 ciudades de la República. Quienes amamos a México, haremos lo que sea necesario para defenderlo y unidos, lograr una verdadera educación y un mejor país.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!







* La autora es consejera familiar.