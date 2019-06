La diferencia

“Información es poder”

Máxima popular



Vivimos tiempos complicados que ameritan una genuina independencia mental por parte de los mexicanos en donde podamos amalgamar las distintas visiones sobrenuestro país y estado, mismas que hoy en día nos presentan la posibilidad de establecer un debate de ideas sobre las cuales podamos pensar y cimentar un destino promisorio.

Lo anterior lejos, muy lejos de caer en la demagogia facilona de las instituciones per se.

En contrapartida, tenemos que ponernos a pensar mejor respecto al grado de perversión del cual han sido objeto por quienes las encabezan si es que tenemos la intención de saber de dónde partir con la idea de transformarlas y fortalecerlas, esto mismo más allá de los siniestros intereses de grupo que sin duda alguna las han secuestrado propiciando una situación de crisis de credibilidad y gobernabilidad que tenemos que asumir para luego convertirla en oportunidad.

En este contexto, la actitud tolerante e incluyente de la sociedad civil es lo primero que debemos procurar retomar conscientes de que el grado de polarización que cunde actualmente en el estado de ánimo en nada ayuda para avanzar.

Tenemos que dejar de lado el miedo a fijar nuestras posiciones, incluso públicamente, en el entendido de que, como en toda democracia, tendremos la contraparte que seguramente se permitirá disentir.

Lo que no podemos permitir es que nuestras posturas carezcan de fundamento o que estén fundadas en esa lacra de la manipulación mediática que sólo dice medias verdades y mentiras completas para confundirnos y convencernos de lo que conviene que sea y no de que tendría que ser…

Mientras entendamos que como ciudadanos es nuestra obligación mantenernos informados si es que no queremos que nos vean la cara, estaremos acercándonos a construir un cerco para quienes quieran seguir viendo a la administración pública como un botín personal sujeto a los intereses que dicte el momento.

La diversidad fincada en la pluralidad es lo que nos dará la fortaleza para resistir las tentaciones absolutistas y autoritarias del poder.

Una sociedad informada y crítica hace la diferencia por lo que una vez habiendo expresado democráticamente lo que la mayoría dispuso respecto a quienes nos gobernarán a partir de noviembre del presente año, lo conducente tiene que ver con estar a la altura de las circunstancias para en la medida en que se exija buen gobierno corresponda el compromiso compartido de parte de los ciudadanos en entendido de que de esa manera ganamos todos.



*El autor es editorialista local/consejero CDEM.