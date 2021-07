En extremo difícil entender al presidente Andrés Manuel López Obrador- Debo puntualizar que, por falla en mi computadora, esta columna no se publicó en la semana anterior, cuando lo que aquí trato era tema actualizado.

Obrador ha desencadenado una serie de comentarios, la mayoría difíciles de creer, tal como lo dice, en torno a lo que él llama, lo negativo de la clase media; se debe entender en todos los países de la tierra.

Y se muestra muy molesto; (al parecer le ha afectado bastante), la derrota de Morena en toda la mitad occidental de la Ciudad de México. En sus comentarios al respecto ha pronunciado una serie de barbaridades bastante criticables a mi juicio. La clase media afirmó, es ambiciosa, siempre va en búsqueda de ascender de salir de su realidad; por eso la derrota de Morena en la ciudad de México.

Dijo en una de sus mañaneras que a Madero lo mataron por el apoyo de la clase media. Primera afirmación en efecto falsa: Francisco y Madero fue asesinado por un grupito de fanáticos militares y políticos conservadores, incondicionales a Porfirio Díaz. Así de simple. Toda la población más importante estaba en favor de Madero y la clase media de la época era bastante disminuida y sin poder para ejercer dominio en los militares. Obrador, en un afán de justificar criticando la derrota de Morena en la Ciudad de México se lanza con esta barbaridad. El presidente debe saber que las multitudes clases medias sólo son capaces de ser movidas, manipuladas, por los fanáticos políticos.

A Adolfo Hitler en Alemania no lo llevó al poder la clase media de aquel país, como dijo Obrador en sus mañanera. Adolfo Hitler llegó al poder por su discurso fanático en contra de los judíos. Es decir: su fanatismo lo encumbró, no la clase media alemana.

Morena se encuentra hoy en el poder por la clase media mexicana y de forma sagaz Obrador no lo reconoce así; y todo para criticar la clase media de la ciudad de México. . El presidente sabe que sin su discurso en efecto agresivo contra el pasado, ni él ni Morena estarían en el poder. A Obrador lo encumbró la clase media, sin más. En Baja California, la clase media llevó al poder a Marina del Pilar Olmeda. El discurso mañanero lo usa para distorsionar, o para desviar a favor de Morena todas noticias que se van publicando y que están aconteciendo:

El presidente Andrés Manuel López Obrador asume de alguna forma un lenguaje e ideas agresivas contra sus adversarios semejante a lo que Hitler en Alemania hacia contra los judíos. Baste leer “Mi lucha”, para tener plena conciencia de esto que afirmo. Basta a la vez con haber escuchado una y otra vez los discursos de Fidel Castro contra el odioso capitalismo para entender a plenitud este mi punto de vista.

Termino recordándole al presidente que: Morena hoy, se encuentra en el poder no por los actos y logros estructurales en el país: caminos, escuelas, presas, puentes, fábricas, universidades, etc. sino por su discurso cotidiano agresivo contra un sector muy importante de este México nuestro y no por otra cosa.

La única diferencia entre este discurso y el de Hitler es que Obrador es fundamentalmente constructivo, debemos reconocerle, aun sea muy negativo contra sus por el llamado: adversarios. Así de simple.

El abuso de los gaseros

Representan estos expendedores de gas casero, -disculpe la expresión-: una verdadera plaga; imparable o incontrolable por algún organismo del Estado- En medio año, el precio del cilindro de gas de 45 litros, por ejemplo, ha aumentado 200 pesos. ¿No es esto un abuso? ¿Y el gobernador, Jaime Bonilla y su gabinete económico, en que galaxia viven?

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.