Bastante se ha comentado en las redes informativas, el documento o la carta que un grupo de intelectuales, académicos escritores etc. enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y retomo sólo las palabras del Presidente en una de sus mañaneras. El texto de la carta y la respuesta de Obrador me resulta farragoso pero no así las dos que tres palabras del mandatario acusando de ignorantes a estos intelectuales, ya que, no han entendido la importancia que tiene para el país, la infraestructura industrial, y puso como ejemplo; -son sus palabras-,” los ferrocarriles de México” y enfatizó la importancia que tienen sus magnos proyectos, que son parte fundamental de la 4T. Los manifestantes en el documento le piden a Obrador, que suspenda por algunos 4 meses la inversión del tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los trabajos para renovar el Bosque de Chapultepec y la refinería de tres bocas, y que estos recursos se usen para combatir la pandemia del coronavirus

Obrador, reitero, ante el micrófono en sus mañaneras les contestó, sin ser sus palabras: Qué les pasa; están locos o les falta un tornillo”, por decir algo. Claro que no lo dijo así, pero al buen entendedor pocas palabras. El presidente se encontraba molesto, se le notaba en su respuesta. Naturalmente que yo leí en el internet todo el contenido de su respuesta, más por lo farragoso del texto de ambos lados, solo retomo, debo reiterar, las palabras de Obrador en sus mañaneras: Los ferrocarriles de México como ejemplo de desarrollo.

Mientras tanto, en referencia a las demandas de este grupo citado, debemos reconocer que los recursos para la compra de vacunas han sido suficientes, de acuerdo con lo que día a día, en los medios, se nos informa a todos los mexicanos. A mi juicio, la demanda se justificaría por otros motivos, pero no necesariamente para dedicar más recursos al combate de la pandemia.

Y aquí, retomo el tema de la infraestructura industrial del país a la que Obrador se refiere. Muy extraña; definitivamente fuera de contexto y actualidad al citar, Obrador, ferrocarriles de México como ejemplo de infraestructura. Hoy, las vías férreas de nuestro país, representan un muestrario del tercer mundo. anacrónicas y casi en el olvido. Sus vagones demasiado descuidados, y que urge por cierto reemplazarlos por nuevas unidades. Y lo más importante: ¡son producto del porfiriato! Aquel empeño de Porfirio Díaz por modernizar y unir por medio del ferrocarril norte y sur, este y oeste, fue sin duda una obra enorme; trascendental y más tratándose del siglo XIX, pero aquella obra enorme hoy, es historia. La valiosa infraestructura en nuestro país es hoy, sin duda la Ciudad de México, producto desde luego del liberalismo económico, pero por estrategia politiquera Obrador se resiste a reconocerlo. Lamentable. Hasta dónde llega la ideología y su permanente cantaleta de no reconocer lo mejor de los gobiernos neoliberales. Me resulta increíble esta estrategia de negar lo bueno de los gobiernos pasados. Me parece de alguna forma enfermizo, con todo respeto a Obrador. El estatismo de la 4T. tan aplaudido por millones de despistados y que creen a ciegas en nuestro presidente no son una buena señal de desarrollo. ¿Y la red de autopistas que los gobiernos liberales han dejado en el país, no representan acaso, una muestra evidente de crecimiento? ¿Y cerca de tres mil escuelas primarias que los gobiernos pasados han dejado en México nada significan para el presidente y sus aplaudidores? ¿ Y cerca de mil hospitales construidos por los malvados neoliberales no representan nada; son basura? A Obrador le molestan estas carreteras modernas que los “malvados” neoliberales han dejado en el territorio nacional Y también le molesta los desarrollos de energía limpias, misma que la mayoría de países de la tierra están impulsando. Esta postura política nuestro mandatario siembra día a día en sus seguidores. Que Dios nos proteja.

*- El autor es artista plástico.