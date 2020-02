La bendición de tener amigos

Esta semana, celebraremos como cada año un día muy especial, el día del amor y la amistad. Por esta razón, aunque hay tantos temas políticos que comentar, decidí dejarlos de lado, para reflexionar en éste enorme valor que es la amistad.

Una de las cosas más maravillosas de la vida y que dan más alegría es tener amigos. Los amigos nos ayudan a llenar los vacíos emocionales y a descubrir quiénes somos realmente. ¿ Por qué ? Porque un verdadero amigo te conoce, te ayuda a mejorar, te dice tus verdades, no con afán de molestar o criticarte, sino que por ese cariño, te impulsa a ser mejor persona cada día.

Quien no es tu amigo, te solapa todo, y con ello te demuestra que no le importas, y que su amistad no es sincera, quizá solo usa tu amistad por conveniencia, o por alguna razón te tiene envidia. Una mala amistad puede llevar al fracaso personal, puede destruir un matrimonio, cuando por envidia, manipula o mal aconseja a la supuesta amiga. Muchos matrimonios han fracasado por la influencia de los malos amigos.

Por eso es importante saber elegir bien a nuestros amigos. Es cierto que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos una mano. . Amistades, compañeros, cuates , puede haber muchos, pero amigos de toda la vida solo unos cuantos. A nuestra familia no la elegimos nosotros, pero si podemos elegir nuestros amigos y de esa elección depende mucho nuestra felicidad en éste mundo.

Uno de las tareas de los padres, es enseñar a sus hijos a saber elegir bien a sus amigos. Esto se dificulta más en éstos tiempos al estar conectados e influenciados con tanta tecnología, donde supuestamente los niños se hacen de amigos “virtuales”. ¡Aguas! Estas personas, ocultas en los aparatos electrónicos, pueden presentarse ante sus niños como otro niño, hasta de la misma edad, sin embargo muchas veces se trata de adultos, que se esconden en una identidad falsa, con intenciones perversas. Hay que tener muchísimo cuidado con esto.

¿Cómo enseñar a nuestros hijos a tener y a ser amigos? Nuestro ejemplo es la mejor enseñanza. Ellos se dan cuenta cómo tratamos a nuestros amigos, la importancia que tienen para nosotros, el cariño que les profesamos, a tal grado que llegan hasta decirles “ tíos”, y aunque no lo sean de sangre, algunos llegan a quererse más o como si fueran de la familia.

Celebrar éste día es de gran importancia, ya que nos recuerda que vinimos al mundo a aprender a amar, y el primer paso es saber ser amigo. ¿Por qué? Porque venimos del Amor con mayúscula, nuestra esencia es amar y ser amados, sin esto nada material puede llenarnos y por ende somos infelices.

Es tan importante tener amigos, que cuando alguno nos falla o fallamos nosotros, nos duele profundamente. Igual cuando el amigo querido se nos adelanta en ese camino que todos recorreremos hacia la casa del Padre.

Este día demos gracias a Dios por nuestros amigos, pidamos por ellos, cuidémoslos, ellos son una bendición, el camino para llegar a Dios, crecer y ser felices.

* La autora es Consejera Familiar.