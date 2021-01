La atomización del voto

La aparición de Jorge Hank como candidato a la gubernatura por otra opción diferente al PRI ha creado altas expectativas en los votantes y recelo en los partidos políticos. Sin duda, habrá de restarles votos a la coalición PAN, PRI y PRD y a Morena, pero además, viene a cambiar de facto la correlación de fuerzas en todos los partidos políticos. Después de haber sido desdeñado por la coalición PAN, PRI y PRD no le quedó más remedio que optar por otra alternativa para poder contender. La coalición desaprovechó la posibilidad de obtener un triunfo contundente y compartir el pastel. En principio, todos los miembros de la coalición pierden. El PAN no encuentra un candidato a la altura de las circunstancias que pudiera hacer frente al partido en el poder, desaprovecharon y se perdieron en “nimiedades”, dejaron ir la posibilidad de regresar al poder. El PRI está en agonía, sus líderes nacionales no apoyaron la candidatura del dueño de los casinos y se encuentra ante el umbral de la desaparición del escenario político ya que muchos miembros de ese partido se irán a la cargada para apoyarlo.

Al final los grandes perdedores en primera instancia fueron el PRI y el PAN, pero también Morena ante la falta de presencia y liderazgo en la zona costa del estado. El PAN cometió un grave error y se enredó con las telarañas y no supo cómo negociar un buen candidato, ya que ellos llevaban mano por el porcentaje de intención del voto. La quemada que se dio con esa alianza la cual dicen muchos, ahí está la complicidad del PRIAN, mejor se hubiera ido solo, porque coaligarse con un partido más desprestigiado que el mismo. El PRI está lejos de recuperarse en el corto plazo, sus militantes están desesperanzados nadie quiere ser candidato, es mas muchos de ellos, se fueron a Morena y otros habrán de seguir los pasos de Jorge Hank para no vivir en el error.

Jorge Hank en esta coyuntura se encuentra en “caballo de hacienda”, es el más conocido de todos los candidatos en el estado y cuenta con los recursos económicos suficientes para invertirle a la campaña. Si bien hace algunos años muchos ciudadanos no se sentían atraídos con su candidatura, hoy parece ser que los aspectos negativos que muchos advertían se convirtieron en positivos. Quizás los ataques a su persona lo han convertido en “victima”, después de las desastrosas administraciones que hemos vivido se convierte en un fuerte aspirante para evitar que Morena refrende su triunfo. Aunado a lo anterior, la falta de candidatos con carisma es una realidad, no bastará ser popular, se necesitará conocimiento y experiencia que poco se ve en los demás precandidatos, salvo el caso de Alejandro Mungaray. Por ello, los partidos quieren atraer a los votantes, con artistas, cantantes, deportistas, cómicos, boxeadores, payasos y hasta concursantes de belleza, pero carentes de experiencia y conocimientos acerca del funcionamiento de la administración pública. De ese tamaño es la crisis de legitimidad y de credibilidad de los partidos políticos que recurren a este tipo de estrategias.

Añádale que Hank por encima de los demás candidatos, tiene los mejores operadores con bastante experiencia y aunque Morena también tiene, pero son personas en muchos casos sumamente desprestigiados, en el PAN lo que tiene, son figuras sin experiencia y en el PRD son muy pocos.

Se prevé una elección reñida, competida y muy cerrada, si bien algunos estudios demoscópicos sobre preferencias electorales concluyen que Morena tiene las más altas expectativas, como partido tiene una ventaja de hasta de 3x1, sin embargo, cuando se analiza y contrasta con los distintos candidatos, los porcentajes tienden a disminuir significativamente y en algunos casos alcanza hasta con empate técnico. Y con un PAN desorientado sin tener rumbo ni dirección, un PRI que entrará en “terapia intensiva” y un Morena que habrá de echar mano a todas las instancias de gobierno para obtener la victoria, nos dará como resultado una campaña que habrá de dirimirse en las redes sociales, el voto se fragmentará y al final veremos a Marina del Pilar y Jorge Hank disputándose el triunfo.

*- El autor es economista egresado de la UABC.