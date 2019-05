La UABC en un dilema

La universidad se encuentra en un conflicto que no provocó pero que la ha situado entre la espada y la pared. Ante la crisis de recursos por la que atraviesa la UABC debido al incumplimiento de pago del Gobierno del Estado respecto de las aportaciones presupuestadas y autorizadas por el legislativo, las autoridades universitarias al proponer un plan de austeridad para no interrumpir el proceso educativo han manifestado que sin los recursos económicos necesarios no podrá seguir trabajando y aceptando más estudiantes durante el periodo de 2019-2020; ante ello están proponiendo vender terrenos, reducir su matrícula y su planta docente. De esta forma pretende continuar con la atención de los más de 65,000 estudiantes en los diferentes campus y abrir espacios para recibir alrededor de 21,000 estudiantes en los próximos dos semestres.

Es inédito lo que acontece en nuestra universidad, muchas personas no terminan de asimilar lo que le sucede a nuestra máxima casa de estudios, después de tantos años de contribuir al crecimiento y desarrollo económico, político y social de este estado y ahora verse inmersa en esta problemática, que se deriva de la falta de interés, ignorancia de cómo aplicar los recursos ya etiquetados o quizás la ambición desmedida por hacer negocios particulares con dinero público del ejecutivo estatal, al menos esas son algunas de las muchas hipótesis que se manejan. Esto equivale a un crimen al interrumpir el proceso de formación de miles de estudiantes, también se entorpece el proceso de generación de riqueza ya que el capital humano formado en las universidades contribuye en la vinculación con el sector productivo y social.

Son 1 mil 44 millones de pesos los que adeuda el gobierno del estado, hasta ahora se sabe que la federación ha cumplido con su parte, es decir, alrededor del 50% del subsidio proviene del gobierno de la república y el otro 50% es aportación del estado. La UABC es la institución más prestigiada en el estado y por ello el compromiso social es muy importante. La universidad siempre ha estado a la vanguardia de todas las innovaciones científicas, sus programas incorporan temas con tecnología de punta, en donde el estado del arte está presente. En sus centros de investigación científica se orienta a la solución de sectores como el agrícola, pecuario, pesquero con proyectos acuícolas entre lo más destacado.

Hasta ahora la autoridad universitaria ha tratado el problema de la falta de recursos con mucha tolerancia y responsabilidad y ha evitado a toda costa que los estudiantes se manifiesten en las calles. Esto es digno de reconocer, no como en otros tiempos que cuando había cualquier problema los estudiantes salían a las calles y generaban un desorden, pero al mismo tiempo se inmiscuían personas ajenas a los estudiantes para crear agitación, para después, la sociedad reprobara el mal comportamiento estudiantil.

El espacio universitario es sagrado, nadie que no sea universitario debe intervenir en los problemas que le competen y afectan a los universitarios. La universidad debe seguir autónoma, sin ideología y sin religión, que debe retomar todas las ideas universales para la buena formación de los alumnos. Todos los partidos políticos y grupos fácticos de poder deben permanecer ajenos a los vaivenes de la institución. Por último, el plan de austeridad planteado por las autoridades, puede ser una navaja de doble filo, que se les puede revertir en los tres supuestos. Si venden los terrenos, en el futuro la universidad restringirá su crecimiento. Si reduce la matrícula, se producirá un problema social y hasta delictivo, ¿A dónde se irán miles de estudiantes que no tendrán cabida en la universidad?, al narcotráfico, vagancia, al robo, etc. Y si por alguna razón, intentan reducir el número de docentes, se les generará un problema laboral y esto crecerá como una bola de nieve.





*El autor es economista egresado de la UABC