'La Gritocracia' que rompe el Estado de Derecho

“Si las autoridades electorales no me dejan ser candidato, no habrá elecciones en Guerrero”

Félix Salgado Macedonio

En los últimos años se ha hecho mas evidente que en apego a la ridícula frase de la “tolerancia”, los gobiernos en México han perdido en mucho el principio de autoridad y han permitido que por unos cuantos se ponga en riesgo las libertades de muchos que nos conducimos por el camino de la legalidad y del respeto al estado de derecho.

Nuestro país ha pasado de un estado con un alto grado de autoritarismo y represión, como fue el sexenio del presidente Díaz Ordaz, en el que no estaba permitida ninguna libertad ciudadana, a escenarios de profunda relajación como han sido los últimos 4 sexenios, en los que cualquier grupo de personas puede manifestarse en contra de algo, dañar a terceros en sus personas y en sus bienes y violentar la ley sin miedo a represalia alguna.

Frente a las debilidades políticas o actos de “tolerancia”, los abusivos como Félix Salgado Macedonio, rompen la ley y poco a poco van incrementando su actitud retadora frente a una autoridad que, en lugar de poner orden, pone la otra mejilla.

Este sujeto, que cuenta con dos denuncias de violación y tres de abuso sexual, que se hizo famoso en los años ochenta por sus actos estrafalarios a bordo de su motocicleta del amor, llegando a grabar un par de discos y hasta una película autobiográfica, que ha sido 2 veces candidato a gobernador y en esta tercera el INE lo acaba de bajar por haber incumplido con la normatividad electoral, ahora reta a las autoridades del INE diciendo que si no es el candidato, en Guerrero no habrá elecciones y peor aún, ahora amenaza a los consejeros electorales con visitarlos en sus casas y agrega: "….. los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? Si les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra gotea, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿si? ¡Cabroncito! “(sic). Y remata diciendo: “… no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar”

Cuando aparezca publicada esta columna, seguramente habrá ya una decisión del INE en torno a la candidatura de este personaje que si le es negada su participación electoral, cometerá todo tipo de tropelías hasta que se canse de romper la ley, pero si le aprueban ser candidato y gana las elecciones, sumirá a Guerrero en un lugar sin ley, donde el Estado de Derecho será letra muerta.

La Democracia y sus Instituciones les gusta a los violentos cuándo ésta les da la razón, pero cuando fallan en contra de ellos, inmediatamente descalifican y reprueban a los órganos creados legalmente para su implementación y de esto, Salgado Macedonio, sabe mucho.

Decía Nicolás Asimov que la violencia es el último recurso del incompetente y en México estamos viviendo una nueva época, donde pasamos de una democracia a una “gritocracia”, en donde quien grita mas, logra mas, aun a pesar de pisotear los derechos humanos de los humanos derechos.

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.