La “Disneyland” de Trump para los inmigrantes en el desierto de Arizona

El pasado jueves fui a investigar sobre algunos inmigrantes rusos que habían llegado a los albergues de Arizona, los que no son muy común encontrar, pero al llegar solo se trataba de dos familias adineradas que estuvieron por un brevísimo momento en un refugio que asiste a las familias centroamericanas y mexicanas que son liberadas de los centros de detención.

Fui a las 3pm cuando el calor está en su máxima en el desierto de Phoenix, muy similar al de Mexicali, había manejado una hora y me dije, “bueno, los rusos no me dieron nota, pero ya que estoy aquí platicaré con los inmigrantes”. Esperaba escuchar las mismas historias de maltrato, abuso y vejaciones que sufren en los centros de detención y que he documentado repetidas veces en reportajes y artículos.

Me acerqué a una niña salvadoreña de nombre Katherine, le pregunté cómo se había sentido durante los ocho días que estuvo recluida en el centro de detención de Yuma, y para mi asombro me respondió que “muy feliz”.

Incrédula, repetí sus palabras pero a manera de cuestionamiento ¿muy feliz”. “Sí” me respondió Katherine, y luego añadió que se la pasó jugando con otros niños, comiendo galletas, papitas, fruta, aunque me aclaró que lo único que no le gustó es que la “leche no tenía azúcar”.

Yo me encontraba atónita escuchando las palabras de la chiquilla de once años, y para cerrar la historia que en mi mente se antojaba surrealista, me dijo que un “soldado” le ofreció varias películas infantiles, y que ella eligió “Rango”.

Inmediatamente me paré y fui a hablar con sus padres, y otras familias de inmigrantes y todos coincidieron que en el centro de detención de “las carpas”, que se encuentra en el sector Yuma, fueron tratados “muy bien”, donde les permitieron bañarse, les dieron pans para dormir y hasta le lavaron la ropa. Me describieron que había mesas con jugos, fruta, galletas y frituras, así como pañales, toallitas húmedas, biberones y aguas embotelladas a su disposición.

Reconocí la noticia al momento, y es que todos estos testimonios contrastan de forma titánica con el infierno que han vivido y siguen viviendo miles de inmigrantes a su paso por los centros de detención de Estados Unidos.

Pero esto va más allá de una supuesta buena voluntad de crear una mini Disneyland para los inmigrantes, este sorpresivo cambio obedece a un intento por limpiar la mancha que han dejado las muertes y las miles de denuncias que han sufrido los inmigrantes bajo la detención de la Patrulla Fronteriza.

Nada más por mencionar el dato, el nuevo centro de detención que se inauguró en Yuma a finales de junio y que tiene capacidad para albergar a 500 personas, forma parte de un contrato de 15 millones de dólares entre el Gobierno Federal y una compañía privada, que será válido hasta finales de septiembre, con la opción de extender operaciones mes a mes.

Este es un negocio redondo para el gobierno y las compañías privadas, y que mejor que crear una infraestructura de ensueño para vender la idea que las detenciones que están viviendo los inmigrantes se hacen bajo un marco de humanidad y respeto.

Por eso, como si se tratara de una nueva escuela o un campo deportivo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ofreció un recorrido a los medios por el nuevo centro de Yuma, donde las cámaras internaciones capturaron los pabellones que cuentan con aire acondicionado para aliviar las altas temperaturas, así como lavadoras, secadoras, baños, lavamanos, colchonetas y hasta un área de recreación infantil.

Mientras muestran al mundo su reluciente obra, todos los demás centros de detención de Estados Unidos permanecen a puertas cerradas, y detrás de ese umbral, las lágrimas y la desolación de miles de inmigrantes se ahogan en el silencio de la impunidad y la desesperanza.







*La autora es Corresponsal de la Agencia Internacional de Noticas Efe.