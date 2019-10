Son muchos los problemas; la incertidumbre, las causas por las que comunicadores como yo; quizás “fifí” –yo mismo me califico así para no correr el riesgo de que se me adjudique este epíteto por los fanáticos seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicen que un perdido a todas va y yo, no me siento extraviado pero pudiera ser.

Tener en la mira, principalmente a los seguidores de Morena que es lo mismo que a los admiradores del presidente, me da, por lógica una gran seguridad, por conocerlos bien; por apreciar incluso su amor por los pobres; por su discurso casi “lloricoso” en bien de los desprotegidos de este pueblo noble, sabio, que así es llamado en las encuestas a que es sometida siempre la razón al Obrador.

La detención de casi dos semanas de las pensiones y sueldos de los maestros jubilados de Baja California que produjo entre éstos, ansiedad, incertidumbre y naturalmente angustia, me lleva ni más ni menos a gritar, con aplausos y manifestaciones de admiración a nuestro señor presidente. Desde luego, yo nunca pude digerir, -soy maestro jubilado-, ni aceptar o endilgarle toda la culpa al gobernador Francisco Vega porque en lo general sobre este mandatario bajacaliforniano se dirigen todas las culpas. Atisbo a tener la certeza de que todos los grandes o pequeños problemas, sobre todo si son económicos, son atribuibles a la Cuarta Transformación. Por más de treinta años, nunca los jubilados habíamos tenido la angustia dentro de estos gobiernos del pasado; desde luego que no son iguales a la cuarta transformación. “No somos iguales, que no nos confunda”-dice el presidente. Obvio: La Universidad Autónoma de Baja California que se encuentra de hecho en crisis financiera debe tener la certeza, si es que sus dirigentes mantienen la mente limpia, descontaminada de toda confusión, de donde viene el verdadero problema de sus carencias financieras. No se diga más. Desde la década de los sesenta hasta el año 2019 la UABC fue en ascenso: cientos de miles de millones de pesos fueron destinados a construir infraestructura universitaria que son orgullo bajacaliforniano. Asunto, naturalmente de otro tema; de otro envío.

No se debe dejar al margen, naturalmente, el empeño de Obrador de sanear las finanzas del País; pero esto es harina de otro costal. En la cuarta transformación muchos organismos e instituciones de la estructura o dependencia nacional han sido eliminadas o van de picada. Las pensiones de los maestros, mientras tanto, las tuvieron que pagar por casi dos semanas de retraso. A la fecha ya se les ha cubierto su pensión, pero eso no evita la irresponsabilidad del gobierno; federal o estatal. Yo debo reiterar que dudo de que la culpa hubiera sido del gobernador “Kiko” Vega. Que no se hagan bolas; que no nos hagamos bolas. El transcurso de los ajustes de Obrador, como presidente, cientos de mexicanos los han tenido que pagar. Si hubo corrupción dentro de los gobiernos neoliberales eso no implica necesariamente ir contra la gente; que tanto defiende Obrador. Aquí se produce una incongruencia que miles de trabajadores de muchas dependencias federales tiene que pagar. Si ha habido corrupción que se ajuste a los culpables pero no cobrársela con el pueblo; el “pueblo bueno”; el “pueblo sabio” ¿Qué otra cosa son los miles de trabajadores que la carta transformación ha sido causa de su despido, o rezago de sus prestaciones?

* El autor es artista plástico.