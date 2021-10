Jefe policíaco, extraviado 

Metido en su propio laberinto, extraviado, sin timón ni timonel, el director de Seguridad Pública de Mexicali, Joel Dueñez Hurtado, pareciera que sólo llegó para que sigan las cosas igual o peor en materia de incidencia delictiva.

Lleva más de 20 días en el cargo y aún no presenta ningún plan específico para el combate a la delincuencia en Mexicali que va a la alza en varios de sus rubros.

Es muy poco el tiempo aun, dirán algunos, sin embargo, en esta área, el primer mes es fundamental para posicionar su estilo de administración, la lucha contra la inseguridad, las relaciones que establecerán con el personal.

Luego vendrán, para Dueñez y su equipo de colaboradores cercanos, los meses más complicados en cuanto a la operatividad, dadas las fechas de fin de año; llega el dinero, las primas vacacionales y cajas de ahorros, a lo que se une la inseguridad de alto impacto que actualmente se vive en la capital del estado.

Tendrá que cerrar filas con arranques del Buen Fin y coordinarse con representantes de organismos intermedios y la tropa.

Hasta el momento, no hay ruta, insumos, relaciones, alianzas. O no los ha querido comunicar.

Cabe decir que si nos basamos en su lenguaje corporal, al director se le ve en las reuniones públicas, enfadado, corto en ideas y con un discurso ambiguo que no convence a nadie de que es el perfil que se necesita para que esté al frente de la corporación encargada de velar por la seguridad de los mexicalenses.

En sus pocas declaraciones que ha hecho ante la prensa local, Dueñez ha demostrado que confunde programas de reacción con los de prevención; sin considerar que la corporación municipal está para prevenir.

Un director que se ve alejado a pesar de que la inseguridad es el talón de Aquiles de la administración municipal en Mexicali. No lo vemos hablando de un frente común, no comunica nada, está agazapado, cuando ahorita se necesita valentía, arrojo, programas, planes agresivos y de profundidad contra la delincuencia e incluso contra COVID-19, que está afectando a la corporación que representa.

Está aplicando el mismo método que tiene el Estado o la misma Fiscalía Federal, el de no salgo para que no me golpeen, pero Dueñez no entiende que en Mexicali hay que dar la cara y no esconder la cabeza como vil avestruz.

El ahora director de SPM viene de un área de capacitación de personal de la entonces PGR, es decir, duró cerca de 9 años en áreas no operativas.

Tal vez le esté apostando a "nadar de muertito", administrando el caos y la problemática, confiado en sus padrinos externos a la corporación policial y al propio ayuntamiento.

Lamentable para Mexicali que llegue un director de fuera y traiga ese tipo de temperamento, donde no solo se necesita un discurso articulado para abordar el grave problema de la inseguridad, sino acciones concretas para que sean evaluadas y ver si realmente no se equivocaron en ponerlo al frente de la DSPM.

No hay un plan de seguridad, aún no da cuenta de problemáticas como la falta de radio comunicación que persiste en el cuerpo policíaco.

Cree que aún está en la polémica dirección de Asuntos Internos.

Y por cierto, Dueñez tiene algunos fantasmas en el armario de cuando estuvo en esta área, en donde se informa de situaciones delicadas, de lo cual se hablará en los próximos días.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.