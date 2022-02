Resulta y resalta que la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, dio a conocer que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, nunca fue alumno de dicha institución académica.

Vale la pena recordar que el exmandatario estatal siempre se ha presentado como ingeniero de la UNAM. De hecho, tanto en su página de internet, como en el portal del Senado de la República, aparecen dichos estudios profesionales en su currículum.

Si la información que la UNAM entregó vía transparencia es real (no tendría porque ser falsa), ello significaría Jaime Bonilla nos ha mentido todo este tiempo. La pregunta es… ¿nos ha mentido sobre algún otro tema?

Por ejemplo, el exgobernador también ha dicho que cuenta con estudios de posgrado en Estados Unidos. Específicamente, una maestría en administración pública por la National University de San Diego.

¿Será real esa maestría? No lo sé Rick, parece falso. Si la carrera universitaria en la UNAM es falsa, probablemente Bonilla tampoco habría realizado los estudios de posgrado en California que tanto presume.

¿Es importante saber si el exgobernador de Baja California mintió todo este tiempo sobre sus estudios profesionales? Dados los últimos acontecimientos, considero es de interés público saber si Bonilla Valdez tiende a mentir de esta manera.

El rumor de que Jaime Bonilla no es ingeniero no es nuevo. Desde que estaba en campaña como candidato a Senador, sus contrincantes señalaron que Bonilla se ostentaba como profesionista de la UNAM, cuando, en realidad, no lo era.

¿Por qué hasta ahorita se esclarece este tema? ¿Por qué hasta ahorita la máxima casa de estudios de nuestro país se toma la molestia de decirnos Bonilla nunca estudió ahí? ¿Acaso nadie había preguntado anteriormente? ¿Nadie había solicitado información? ¿O será que antes lo protegían y ahora dejan que la verdad salga a la luz? ¿Será que ya está descobijado y se permite que la información fluya?

A lo largo de los años, se han dicho muchísimas cosas acerca de Jaime Bonilla. Se ha dicho que era el prestanombres de Xicoténcatl Leyva. Se ha dicho que sobornó jugadores de beisbol en la Liga Mexicana del Pacífico. Y, recientemente, se ha dicho que pudo haber estado involucrado en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.

Ante tantos rumores, chismes, escándalos y especulaciones, valdría la pena que el exgobernador de Baja California saliera a aclarar si realmente es ingeniero industrial de la UNAM como tanto ha presumido. Basta con que muestre su título universitario y/o cédula profesional.

Si realmente se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México no tendrá ningún problema en demostrarlo. Y, de esa forma, podremos seguirle diciendo con mucho cariño: el Inge Bonilla.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.