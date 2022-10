Jacqueline Barajas, 40 años

La pintura de “Jaqueline Barajas, 40 años”, se exhibe en este momento en la Sala de Arte: “Rubén García Benavides” del Centro Comunitario de la UABC, en la unidad universitaria central, al Este de la avenida Benito Juárez; pero es pertinente aclarar: el área de la universidad se extiende un kilómetro o más de edificios, estacionamientos, parques arbolados y deportivos, hasta la calle Rio Cocóspero, en el extremo este de la zona.. La galería en que se muestra la obra de Jaqueline está ubicada en el centro comercial del sótano, donde se encuentra el reloj. (Dicho sea, para orientar al visitante que no conoce el campus de la UABC, en Mexicali.

Para iniciar, el montaje de la obra, la museografía, a cargo de Edgar Meraz y sus colaboradores ha sido sin duda extraordinaria. Edgar, por cierto, hoy está al frente en este momento, de la galería que lleva mi nombre.

Jaqueline Barajas es en Baja California y quizá en todo México una de las creadoras más sorprendentes y extraordinarias. Desde que la conozco, ella y su familia se han radicado en Mexicali. Jovencita fue mi alumna en la Escuela de Artes Plásticas del Estado donde yo era el profesor y director de la misma. Su talento o mejor aún su instinto creador concomitante de su impulso a la libertad creadora, siempre se negó a seguir los protocolos de los ejercicios académicos de la pintura: paisaje, naturaleza muerta, composición, dibujo de formas múltiples, teoría del color, escala de grises, contrastes, armonías, etc. que eran por lo regular ejercicios de rutina. Su libertad creativa fue manifiesta desde su adolescencia y su primera juventud. Con todo respeto a Jaqueline y al lector por el “yo”. Como alumna, siempre descubrí su impulso a la libertad generadora de formas.

Desconozco su capacidad investigadora en torno a las tendencias del arte del siglo veinte, pero sea o no su actual obra producto de una influencian basada en la plástica de muchos artistas de fama mundial: Picasso, Frida Kahlo, Jackson Pollock, José Luis Cuevas, José Clemente Orozco, Jean Michel Basquiat, Vincent Van Gogh. la libertad creadora del abstraccionismo, la figuración grotesca del expresionismo figurativo, etc. sea o no, esta duda mía, un acercamiento a conocer de forma más profunda el origen de su creatividad, finalmente sería de poca importancia; ya que lo sustancial en Jaqueline es el resultado final que se encuentra en este momento en una bella e interesantísima exposición, dicho sea, esta columna, como una invitación a visitarla. Pero, continuando con mi pregunta, que debería contestar la pintora: ¿Existe en su sus obras alguna relación con creadores de prestigio internacional como Jean Michel Basquiat, Gordon Bennett, Luis Cruz Azaceta, Marc Chagall, Robin Kahukiwa o incluso con el desarrollo vertiginoso del abstraccionismo en el siglo XX, y cuya tendencia universal fue sin duda la absoluta libertad en el “embadurne” de la lona; iniciar “a lo que salga”; a lo que los colores, las texturas de la brocha, vayan generando y, en fin , dejarse llevar por la libertad en el momento de su creación; en plasmar sus ideas como vayan surgiendo, que sería naturalmente lo contrario de estudios académicos previos. No ha existido mayor libertad en el arte y en el hombre que la pintura abstracta. Este rasgo; este signo es sin duda la principal característica de Jaqueline. Termino sin embargo esteacercamiento a su pintura, anteponiendo lo que me dijo el museógrafo Edgar Meraz: “La exposición ha gustado bastante”. Sin embargo, el lenguaje de la autora es sin duda mordaz, es un festín grotesco, nada seductor para gustos exquisitos que son contrarios a la figuración grotesca y, reitero: brutal de Jaqueline. Hay algunos acercamientos a Picasso más amables. Pero (un pero enorme): Jaqueline tiene las dimensiones del Frida Kahlo, la grandeza de los “monos” grotescos de Jesé Luis Cuevas, la grandeza de los artistas plásticos de la libertad, los pintores abstractos incluyendo a Jackson Pollock o la libertad de Michel Basquiat. No se diga más.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.