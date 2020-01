Issstecali y la 4ta.  Transformación

Si usted alguna vez pensó que algo traigo yo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, se equivoca rotundamente. Varios comentaristas y analistas de su comportamiento como presidente, ciertamente nos hemos expresado con frecuencia, de forma adversa o crítica a varios aspectos de su gobierno que a mi juicio, ahora lo digo yo, me dejan testimonios para mis dudas. Aun así siempre reconociendo sus aciertos, los cambios fundamentales que ha impulsado a fin de lograr de verdad lo que Obrador llama la Cuarta Transformación. Críticos muy duros como Diego Fernández de Cevallos, máxima expresión del “conservadurismo” y que (pongo y puntualizó con un ejemplo), se refiere a un aspecto muy positivo en favor de Andrés Manuel, palabras más, palabras menos, las de Cevallos: La decisión del presidente Obrador da traer a México como asilado al presidente de Bolivia, Evo Morales es una medida absolutamente positiva; valiosa que merece mi reconocimiento; pero lo reprobable es que Obrador permita a Evo Morales que desde México realice política en su favor; incitando a sus simpatizantes en Bolivia a que bloqueen carreteras y en fin se movilicen contra el nuevo gobierno boliviano “usurpador”, de acuerdo con las palabras de Evo Morales. Esto no lo debe permitir Obrador, dice Diego, con palabras muy duras, es sin más reprobable, un insulto a la tradición mexicana del asilo. Vea usted, lo positivo y negativo de un crítico permanente del presidente.

Pese a que este envío se refiere al Issstecali y la Cuarta Transformación, citaré un dato más, para contestar a un obradorista que me increpó: ¿Qué trae usted contra Obrador?- Nada hombre, le quise decir, pero no lo hice.

El apoyo de Andrés Manuel López Obrador a Manuel Bartlett, al frente de la CFE me parece absolutamente incomprensible y criticable. Bartlett, el priista dinosaurio por excelencia, lo que permanentemente ataca Obrador en su discurso casi maniqueo, hoy, por cierto; Bartlett, con una enorme riqueza protegida por las artimañas del propio gobierno de Andrés Manuel, en su tiempo, este dinosaurio del PRI, le cerró el paso a Cuauhtémoc Cárdenas de ideología socialista, la misma que Obrador, para que Cuauhtémoc no llegara a la Presidencia y así imponer al priista Carlos Salinas de Gortari. Esta tranza política del viejo priismo es un hecho en absoluto reprobable. ¿Por qué apoya y defiende Obrador a Bartlett? ¿Te das cuenta…? No lo entiendo. En Baja Californian en aquella contienda electoral por la ´residencia entre Salinas y Cárdenas, yo era Consejero Ciudadano. Aquí en Baja California ganó Cárdenas, con un ligero margen. ¿Por qué apoya Obrador a Bartlett, repito? ¿Lo entiende la fanaticada Morena?

Mi tema fundamental: El Issstecali, hoy se encuentra en absoluto desabasto de medicamentos. Los derechohabientes estamos comprando en farmacias varias de nuestras medicinas ordenadas en las recetas médicas. Mi última compra fue de mil doscientos pesos, solo por un medicamento. Este problema ha empeorado desde la llegada de la Cuarta Transformación, tan canturreada. Obviamente, tendré que demandar al Issstecali, si en caso particular esto persiste. Y burócratas y maestros debemos hacer los mismo; no nos quedará de otra.

Una cosa son las palabras mañaneras y otra los hechos. Para el precedente en este asunto ya no existe problema; ya está resuelto; como varios de los temas que toca: “Ya he ordenado su solución”. afirma en muchos de estos problemas en sus mañaneras, pero solo son discursos para lograr el aplauso de sus admiradores; del pueblo sabio; del pueblo feliz. Nunca como hoy, los mexicanos habían estado tan felices. ¿Te das cuenta…?

“Kiko” Vega, dejo de prarenos a los maestros, cuando llegó la Cuarta Transformación al gobierno federal; así de simple.



* El autor es artista plástico.