Quizá sea la edad, pero ahora vivo con mayor intensidad cada instante. De vez en cuando miro hacia el pasado y en otras ocasiones vislumbro el futuro. Mas soy plenamente consciente de que la única vida que tengo es la que vivo en este preciso instante.

Vivo libre, aunque ahora confinado. Pero mi mente, gobernada por mis sentimientos, puede viajar libremente a distintos lugares y encuentros virtuales. También hago recorridos muy intensos y variados cuando leo y cuando escribo.

Gozo de absoluta independencia. Soy obrero y patrón al mismo tiempo. Me documento, pienso y escribo. Soy un artesano que ensambla, corta y pule palabras.

Filosófica y campechana introducción que tiene que ver con el tiempo que en su más mínima expresión llamamos instante. Porque todo sucede o deja de pasar en esa brevísima porción de tiempo. “La vida nos cambia en un instante” …

Por ejemplo, si yo me dejara de cuidar, como lo dejan de hacer quienes ignoran o desestiman el peligro que nos asecha, en un instante me puedo contagiar de coronavirus y ni cuenta me daría.

Si yo me dejara de cuidar y tuviera alojado el virus en mi organismo en periodo de incubación o fuera un caso asintomático, en un instante puedo contagiar a quién sabe quién y nunca sabría a cuántos.

Si yo me dejara de cuidar, en un instante sería irracional, irresponsable e insensible.

Si yo me dejara de cuidar, en un instante les complicaría la vida a quienes afectuosa o profesionalmente me ayudaran a enfrentar el trance.

Si yo me dejara de cuidar este instante probablemente no existirá.

LA PALABRA DE HOY: INSTANTE

Al desmenuzar el verbo 'instâre' encontramos el prefijo latino in- que significa “es” / “hacia el interior” / “encima de”; el que antecede al verbo 'stâre' que obviamente significa “estar” / “estar en pie” / “estar parado en un sitio”.

Instante adquirió el significado de “porción brevísima de tiempo” gracias a Marco Tulio Cicerón (106 - 43 a. C.) quien utilizaba a la expresión 'tempus instans' para referirse “al tiempo exacto que está encima de ti” … ¡el presente!

DE MI LIBRERO: FRAGMENTOS DE INSTANTES…

De Lope de Vega. “Si es el instante fin de lo presente, / y el principio también de lo futuro, / y en un instante al riguroso y duro / golpe tengo de ver la vida ausente. / ¿Adónde voy con paso diligente? / ¿Qué intento? / ¿Qué pretendo? / ¿Qué procuro?” …

De Jorge Guillén: … “Ningún engaño en sombra ni en penumbra, / que a los ojos encanta con matices fugitivos, / instantes muy felices / de pasar frente al sol que los alumbra.”

De Gutiérrez Nájera: … “No escuchar en los últimos instantes, / ya con el cielo y con el mar a solas, / más voces ni plegarias sollozantes / que el majestuoso tumbo de las olas”

Aclaración: En mi artículo anterior señalé equivocadamente dos mil muertos en una día; cuando la cifra récord de fallecidos en México en un día por COVID-19 es de 479.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.