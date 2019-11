Informar sobre las protestas sociales latinoamericanas

El pasado 6 de este mes, la comunidad de periodistas del portal CONNECTAS (iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, intercambio, capacitación y difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas: https://www.connectas.org) organizaron un panel virtual para abordar el tema siguiente “América Latina Arde: los retos del periodismo ante las protestas”. Dicho panel fue coordinado por la Grisel Betancourt de Panamá y tuvo como invitad@s a l@s periodistas: Isabela Ponce, de Ecuador; Liliana Aguirre, de Bolivia y por Chile, a Cristian Ascencio. Es decir, tres periodistas de países que en fechas recientes y aún todavía, confrontan protestas sociales por diversos motivos, unos electorales, otros por democratización de la vida ciudadana, así como mejorar las condiciones de bienestar colectivo. En la hora que duró el panel, l@s periodistas ya mencionad@s abordaron las condiciones en las cuales en Ecuador, Bolivia y Chile se han vivido las protestas sociales y desde el periodismo que cada un@ práctica, los retos de cubrir estos acontecimientos que han trascendido de lo local para ser objeto de atención, si bien tal vez no mundial si en la región latinoamericana por los profundos impactos en los ámbitos sociopolíticos, económicos y culturales. Si a ello aunamos la pérdida de vidas humanas y materiales, lo expresado por l@s periodistas refleja el desafío y la complejidad de informar, desde una perspectiva equilibrada, imparcial y realista, la forma en que los diversos grupos humanos se manifiestan, ya sea de forma pacífica o violenta, en las plazas y calles de las ciudades de estos tres países latinoamericanos.

De los aspectos que destaco de la charla, es que l@s tres periodistas comentaron que los movimientos de protesta les sorprendieron desprevenidos pues no estaban equipados, ni ellos ni sus medios, para cubrir marchas en las cuales había que llevar cascos, cubrebocas y chalecos de identificación; un aspecto que mencionó la periodista de Bolivia es que en la redacción de sus notas tiene que ser cuidadosa en las palabras que utiliza para evitar malas interpretaciones, parcialidades hacia algún político o incitaciones a la movilización. Por su parte, el colega chileno consideró que una perspectiva que ayuda a informar es tener en cuenta los derechos humanos y su transgresión por parte de uno de los bandos. Asimismo la colega de Ecuador, mencionó que una de las estrategias para evitar caer en las noticias falsas (fake news) es no ceder a la tentación de la primicia, y siempre cotejar las fuentes y que éstas fueran de primera mano para no difundir información que no tenga sustento.

Esta breve reseña refleja la complejidad de la labor de los profesionales del periodismo para informar de aquellos acontecimientos que rebasan la cotidianeidad y conllevan repercusiones mayúsculas. En México hay escenarios relacionados con la violencia, como los ocurridos recientemente en Sinaloa y Sonora, que implican, para el periodista que los cubre, asumir riesgos no sólo físicos, sino retos profesionales a los cuales suelen enfrentar con sus mejores armas, la ética periodística y su experiencia. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático de la Frontera-UABC.