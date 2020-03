Infección cervecera

Hay dos temas que preocupan y que a la vez nos deben ocupar, no sólo aquí en Mexicali, sino en todo el país. Me refiero a la pandemia del coronavirus o Covid-19 y, el otro es sobre la cervecera Constelation Brands que está siendo centro de una consulta popular dirigida desde la capital del país.

De la crisis por el virus, que además de la salud se ha convertida en económica y política, no sólo en México quiero aclarar. Pero ya en lo particular de México y hablando de confianza, frente a la pandemia la fuerza moral, los abrazos y los besos no nos hacen inmune a nadie, así sea un mandatario; nadie es moralmente inmune a las infecciones como se quiere describir al Presidente y nadie debe ser simplista ni politiquero señalando en una mañanera que “no nos van a hacer nada las infecciones, las pandemias”.

Prevenir en vez de lamentar es una populosa y sabia máxima. Lo que hemos visto del principal funcionario se aleja de ella. Pero al mismo tiempo los que reaccionan responsablemente son los ciudadanos que muestra siempre más coordinación y coherencia que las autoridades, pues sabemos cómo coordinarnos, como definir líneas de acción y cómo volverse solidarios ante las catástrofes. Afortunadamente, lo reconozco, en Mexicali en particular en el estado en general ya están llevándose a cabo esfuerzos sanitarios para evitar una mayor propagación del virus. Aplaudo que localmente se haya definido suspender actividades escolares antes del día 23 que fue la fecha definida por la Secretaría de Educación Pública para anticipar la suspensión de clases

También, aunque difícil pueda ser de entender, veo bien el no cruzar la frontera si no es de extrema necesidad el hacerlo y más aún cuando está prácticamente paralizada la vida económica y de convivencia en Estados Unidos. De igual forma veo oportuno, como hace casi diez años por la Influenza, el disminuir actividades en lugares públicos como restaurantes, bares, centros de esparcimiento, casinos y gimnasios. Como dije, más vale prevenir que lamentar y que mejor por parte de nosotros haber hecho la propuesta y práctica de alguno de estos sacrificios.

Qué bueno que personas aquí en Mexicali y también en otras partes del país, instituciones educativas y algunos gobiernos (no el de la ciudad de México, por ejemplo, que parece estar paralizado y desorientado como percibimos está el jefe del Ejecutivo y sus cercanos colaboradores) se adelantaron a suspender actividades que aclaro no significa extender vacaciones.

Veo con beneplácito esta coordinación y coherencia social, pues conforme se extiendan las medidas y la “cuarentena” el desorden puede originar protestas y exaltaciones colectivas de la intolerancia, de romper la prudencia y hasta de ser indiferentes ante el sentido del humor que estamos viendo por redes sociales.

Ahora vinculo la supuesta inmunidad del Presidente ante la pandemia, con el tema de la cervecera Constellation Brands y la construcción de una planta en nuestra ciudad para exportar principalmente hacia Estados Unidos su producción. Como en otras ocasiones he dicho que las entidades técnicas aseguraban no haber afectación en el suministro de agua para la población mexicalense; pero después surge otra dependencia -Semarnat- que indica se absorberá una gran cantidad del vital líquido, para lo que aprovechó el Presidente mejor se hubiera instalado en el sureste, como si la decisión no considerara los aspectos técnicos, de logística y acceso a mercados. Por ello ahora la idea de una consulta que directa e indirectamente, cualquiera que sea el resultado, es un absurdo y mal precedente.

Un primer absurdo es que futura certeza podrá tener un inversionista, sea nacional o extranjero, si a lo largo del desarrollo de su proyecto y usando una farsa se concluye dar marcha a una inversión; el efecto es la falta de seriedad de quien debe velar por la aplicación del Estado de Derecho. Esto ya lo vimos hace más de un año y medio, el aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México y la cancelación hizo que se desplomara la confianza de inversionistas, empresarios y ciudadanos.

La pandemia, la contingencia por el coronavirus y la indefinición del proyecto de la cervecera, requieren tanto del Presidente como del Gobernador de Baja California, reaccionar rápidamente a los grandes retos sanitarios, sociales, económicos e internacionales. Ambos tendrán que definir acciones concretas para compensar a quienes se queden sin trabajo y se queden sin ingresos; a las empresas que dejen de tener ventas y no puedan pagar a sus trabajadores.

Ya para terminar esta colaboración, tengamos en cuenta que ante la epidemia y la consulta sobre la cervecera, no debe aceptarse el peligro de ser contagiado ni el riesgo de contagiar. No podemos ser imprudentes al contagiar el virus, ni contagiar la confianza de inversionistas. Evitemos una infección cervecera.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.