Hoy que nuestros jóvenes confunden el bien con el mal, y por ello toman decisiones equivocadas, guiadas por impulsos, el bombardeo de mentiras repetitivas, influenciados por una ideología presente en los medios, el ambiente y hasta en las escuelas, llega a nuestro país una extraordinaria película: INESPERADO, la historia de Abby Johnson, exdirectora de la empresa abortiva más grande en Estados Unidos, Planned Parenthood , con filiales en México y Latinoamérica.

Esta gran película, sin duda les ayudará a reflexionar, valorar la vida humana, y a descubrir, que los argumentos que constantemente repiten los promotores del aborto, son mentiras de tal crueldad y perversión, capaces de disfrazarlas, y presentarlas como un “derecho de la mujer” ¿Puede alguien tener derecho de matar a su propio hijo indefenso?

Esta película nos presenta con todo realismo y crudeza lo que es el aborto: un crimen con premeditación, alevosía, ventaja, e ignorancia de la madre. En cualquier asesinato podemos encontrar la forma de que alguien pueda salvar a la persona agredida, pero cuando el niño es destrozado dentro del vientre, no tiene forma de ser rescatado. No importa si tiene una, doce, o quince semanas de gestación, finalmente lo que se destruye es la vida humana.

Es verdaderamente inconcebible que aquí en la Nación mexicana, se esté imponiendo en diferentes legislaturas comandadas por Morena, legalizar este crimen como algo bueno. Sin embargo, la tortuga caguama, en peligro de extinción, si sus huevos son destruidos, la persona es detenida pudiendo ser penalizada hasta con 10 años de prisión. ¿Por qué? Porque en cada huevo está la vida de una tortuguita. En la fecundación está la vida, no de un animal, sino de un ser humano con todas sus potencialidades y con derecho a vivir, y no se defiende, se ataca. ¿Será que es más valiosa la vida de la tortuga que la del ser humano?

Es cierto que éste crimen se comete aun cuando no está legalizado, sin embargo cuando se legaliza, crece de inmediato el número de abortos. Porque al ser legal, se cree que es bueno; pero por desgracia, las leyes, aunque debieran estar fundamentadas en el bien moral, no todas lo están, y matar a un ser inocente aunque la ley lo apruebe, no deja de ser lo que es: El cobarde asesinato de un ser indefenso.

¿Cuál es la solución de fondo para que el aborto no exista en México y en el mundo? Formar a los jóvenes. Hacer que tomen conciencia del valor de toda vida humana y blindarlos así, de la cultura de la muerte. Es importante por ello que los padres vayan con sus hijos a ver ésta película, se den cuenta con toda claridad de esta realidad y vean como en el proceso del aborto, el niño lucha por salvar su vida.

Inesperado, cambia la vida de muchas personas. Los invitamos a verla, e inviten a otros, para que esté más tiempo en cartelera, dando la oportunidad a muchos jóvenes de formar su criterio y descubrir los engaños en que han sido envueltos por la cultura de la muerte.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!







* La autora es consejera familiar.