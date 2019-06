Hay palabras extraordinarias, índigo es una de ella. Tanto por sus significados como por su sonoridad. A pesar de que se utiliza muy poco, casi todos la han escuchado. Unos cuando se refieren a un color azul intenso; y otros, a niños peculiares que –“se asegura”- tiene una áurea que los identifica como excepcionales.

No soy crédulo ni escéptico a rajatabla, y sin encontrar comprobación científica irrefutable para asegurar la existencia de los llamados niños índigo; la sola posibilidad de su existencia me entusiasma sobremanera…

La corriente New Age enfatizó las características de los niños índigo como la evolución superior de los humanos. Incluso les conceden habilidades paranormales como la telepatía o capacidad de leer la mente. Y más todavía: telequinesis término de la parasicología que se caracteriza por el desplazamiento de objetos sin causa física producido por la fuerza de la mente y la piroquinesis, que es la capacidad de la sanación.

En el libro “Comprendiendo tu vida a través del color” de Nancy Ann Tappe, psíquica y cinestésica, quien acuñó el término “Niño índigo”, afirmó que en la década de los 1970 estaban naciendo muchos niños con un aura color índigo…

Luego esta teoría se popularizo en 1998 con el libro “Los niños índigos: los nuevos chicos han llegado” escrito por el matrimonio formado por el medium Lee Carrol y su esposa Jan Tober, quien afirma que obtuvo la información conversando telepáticamente con Kryon… ¡Un extraterrestre!

Por mi novelesca naturaleza no tengo ningún inconveniente en creer que muchos pequeños tienen la creatividad, empatía e hiperactividad propia de los niños índigo. Lo terrible es que los adultos no empeñamos que obligarlos a que lo dejen de ser.

LA PALABRA DE HOY: ÍNDIGO

Del latín 'indicus' que significa “sustancia colorante azul que se extrae del arbusto del mismo nombre”. Sus componentes léxicos son India más el sufijo -igo / perteneciente o relacionado.

Índigo lo mismo es un sustantivo que un adjetivo cuya semántica es “procedente de la India”. En botánica, índigo es un arbusto que pertenece a la familia de las fabáceas cuyo cultivo de tiempos remotos. Del índigo que se obtiene un pigmento azul intenso por medio de la fermentación de las hojas del arbusto que son de un vistoso rosado.

Índigo es sinónimo de añil que proviene del árabe hispano 'annil' / 'annir' que significa azulado.

DE MI LIBRERO: DE COLORES.

El número 175 de la revista Algarabía contiene un “cromático contenido”. En particular me gusto el artículo de Yosdi Martínez: “Alucinaciones mexicanas; los alebrijes”. De él trascribo: “Corría el año de 1936 en el barrio de la Merced, cerca del centro de la Ciudad de México, cuando un artesano cartonero de clase muy humilde llamado Pedro Linares, agonizaba en su cama por causa de una úlcera péptica… (el) dolor y (la) hemorragia provocaron que cayera en un estado de estupor que le hicieron “vivir escenas escalofriantes y fantásticas”. Pedro milagrosamente se salvó y al mismo tiempo nacieron los coloridos alebrijes en donde no puede faltar el azul añil o singular índigo.







*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad