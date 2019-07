“Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda”

Martin Luther King



“El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. Ofende la inteligencia, cae en la ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo”, Cuauhtémoc Cárdenas.

Y sí, cuánta razón tiene el ingeniero.

Al pan pan y al vino vino. Las cosas como son.

Los 21 diputados que la votaron a favor haciendo mayoría (PAN,PRI,Morena, Transformemos y MC) y los 3 que ni siquiera se atrevieron a presentarse a la sesión (PBC, PAN Y PRD) no solo pasarán a la historia por haber sido los protagonistas de una de las páginas más negras de la historia política en el estado, sino que con la esperable resolución de invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el recurso de inconstitucionalidad que organismos ciudadanos y partidos políticos interpondrán, habrán de quedar en ridículo por su atrevimiento indigno y degradante.

En este contexto, mención especial merece el único diputado que la votó en contra (Miguel Osuna Millán del PAN).

Ahora bien, más allá de las teorías de conspiración que en poco abonan y mucho confunden. Más allá de andar con especulaciones a diestra y siniestra, aquí lo importante es definir los responsables de lo que son hechos concretos y consumados respecto a lo ya acontecido en el Congreso y en espera de la resolución final de la última instancia jurídica responsable de emitir el fallo definitivo para dar paso al nuevo gobierno que asume el 1 de noviembre próximo.

Así las cosas, diría sin duda alguna que este episodio que estamos sufriendo los ciudadanos de Baja California debe de ser el revulsivo que haga que despertemos ante el evidente avasallamiento de nuestra voluntad por parte de quienes paradójicamente los elegimos para que nos gobiernen.

Basta ya de tanta apatía y desgano como lo muestra el hecho de que una y otra vez solo 3 de 10 asisten a ejercer el voto. Basta ya de tanta desazón y desgano para participar desde el ámbito de la sociedad civil que nos corresponde.

Asumamos con entereza la realidad en el sentido de que hemos tocado fondo y pareciera ser que si aplica aquello de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece...

Reforcemos pues nuestra posición ciudadana para tener la cara de exigir lo propio a un nuevo gobierno que ha sido elegido por una abrumadora mayoría que no solo le da una sólida legitimidad sino que le compromete a gobernar a la altura de la enorme expectativa que ha generado para bien de nuestro estado.

Veremos y diremos.



*El autor es editorialista local/consejero CDEM.