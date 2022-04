Incertidumbre

Pasado el ejercicio revocatorio, este 11 de abril, tendremos los resultados del mismo. ¿Cuál será? Imposible saberlo, sobre todo por tanta desinformación, confusión y manipulación que se suscitó en medios y redes, días previos a este revocatorio.

Llama la atención, cómo este proceso, despertó tantas dudas y objeciones para decidir participar. ¿De dónde procedieron tantas mentiras o medias verdades acerca de este ejercicio? ¿Quién manipuló tan orquestadamente a través de tantos políticos, opinólogos, y comentaristas creando tal confusión?

Increíblemente muchos, hasta con buen grado de estudios, defensores de valores y del bien común, dispuestos a votar, de repente con algún video o mensaje en contra de algún comunicador famoso, desistían de hacerlo, aun cuando lo presentado como base para no acudir, estuviera fuera de lógica y hasta de sentido común. Personas, además, conscientes del grado de destrucción al que nos ha llevado la 4T, del rumbo al régimen comunista que nos conducen, y sin embargo creyendo el cuento de no votar para “no hacer caldo gordo” al presidente.

Otro argumento falso que anduvo circulando fue que López pidió el revocatorio y no los ciudadanos y aunque les comprobáramos quienes trabajamos arduamente registrando ante la App del INE más de tres millones de firmas, avaladas con credencial electoral, no nos escuchaban, no nos creían. Se fueron con el circo que presentó Morena llevando al INE cientos de cajas con firmas chafas de “ratificación” que nunca contaron.

El resultado del revocatorio al momento de escribir este artículo lo desconozco. Solo sé que, si la mayoría de los mexicanos por indiferencia o manipulación no participaron, estemos seguros que lo próximo que hará López será irse furioso contra el INE para quitarle autonomía y con ello desaparecer la democracia en nuestro país.

Es triste también descubrir, el grado de manipulación y división que López Obrador ha logrado. Amigos de toda la vida, vecinos, incluso familiares, molestos, contra punteados, promoviendo abstenerse, sin percatarse que de esa forma, defendían el plan de quien nos ha demostrado ser despreciable, mentiroso, doble cara, que asegura una cosa y hace otra, que cínicamente se ha burlado de las masacres, del dolor de los padres de niños con cáncer, de mujeres con enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia renal, cirugías, al cancelarles su seguro popular, que, aún con fallas, tenían atención y medicamentos sin ningún costo, lo que ya no sucede con AMLO y tampoco le importa.

El país hundido en inseguridad como nunca, feminicidios, secuestros, más de 8 millones de pobres adicionales, inversiones a la baja, violencia, desempleo, un largo etcétera de males, con terribles consecuencias, sin embargo ¡la gente dudando de poner su parte para deshaceros de tanta ineptitud...!!

¿Quiénes iniciaron tanta desinformación? ¿Será que el gobierno dándose cuenta en junio 2021 de la inconformidad existente, idearon un plan con promesas, prebendas o amenazas a políticos y comunicadores famosos, “convenciéndolos” para transmitir falsedades?

Dicen que cuando una mentira se repite constantemente, la mente llega a asumirla como verdad, ¿Será lo que les pasó a muchos? Este día descubriremos que nuestra decisión en las urnas, pronto nos presentará ante el mundo como un México unido o dividido, con una enorme tarea de restauración, cuyo pueblo supo o no actuar con madurez democrática.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.