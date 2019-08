Con la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente, de avalar la NOM-046 que permite el aborto por violación en todo el país, se abre la puerta a la impunidad para el violador y la desmembración de la familia y la sociedad.

En consecuencia si una adolescente, joven o adulta se presenta en cualquier hospital público, dice y firma que su embarazo es por una violación, sin mayores averiguaciones, ni denuncia al violador ante la autoridad ministerial, puede deshacerse de la criatura en cualquier mes del embarazo; y si la víctima tiene ya 12 años, se realiza el procedimiento sin autorización ni conocimiento de sus padres.

Lo paradójico es que a esta chica, no le venden cigarros ni alcohol, no puede viajar sola o entrar a los antros por su edad, pero si puede matar a su propio hijo sin que su familia se entere y sin que el violador reciba el castigo que merece por este delito. Lo increíble es que el Presidente de la Corte Ministro Arturo Zaldívar argumente que es para respetar el “derecho a decidir” de la mujer y para “protegerla”. ¡Si cómo no ¡

¿Y si el violador es su padrastro, tío, primo? Para quien es la protección? Por supuesto, para el violador, que continuará abusando de la chica, y si llega a embarazarla otra vez, de acuerdo a la ley, la puede llevar aún contra su voluntad o amenazada a deshacerse de la criatura y evadir su responsabilidad.

¿Cómo puede ser que la SCJN ponga por encima del Artículo 4º. Constitucional que es el Derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el falso “derecho a decidir “ de la mujer víctima de violación, pero además, por razones ideológicas e intereses personales, proteja al delincuente dándole impunidad?

¿Con qué derecho la Corte de Justicia, no hace justicia con quien comete el delito de violar a una niña, quitándole a ella el derecho de que su victimario pague lo que le hizo? ¿Esto es para “protegerla”? Por favor ¡Además!, ¿Dónde queda el derecho a la vida que tiene el concebido?

Lo que no sabe la SCJN o no le interesa saber, es que cuando una mujer aborta, su vida queda hecha trizas, este acto la marca terriblemente para toda su vida. Hay estudios serios que lo comprueban y cualquier psicólogo bien preparado lo sabe: Las pacientes más afectadas y las más difíciles de superar severas depresiones aun sin carecer de nada material, son aquellas que un día (fecha que jamás olvidan), tomaron el camino aparentemente fácil del aborto, del cual se han arrepentido mil veces, siendo una carga tan pesada, que no las deja vivir y ser felices.

¿Qué podemos hacer? ¡ El Frente Nacional por la Familia, está convocando a una Mega Marcha a nivel nacional el sábado 21 de Septiembre, para unidos decirle a la Corte y a las demás autoridades que no vamos a permitir leyes que atenten contra la vida y la familia, ni contra nuestras libertades fundamentales. Anota la fecha e infórmate. ¡Salgamos a defender nuestros derechos!

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!



* La autora es consejera familiar.