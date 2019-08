Impulso, no destrucción

Recién fueron conocidos los resultados de la pasada jornada electoral, escribí “Un cambio” con referencia a la nueva encomienda que tendría Marina del Pilar Avila como mandataria en la ciudad capital de Baja California. Esto, señalaba, fue debido a que supo escuchar no sólo al sector de manufactura de exportación, sino también a los ciudadanos que votamos y que vimos que siendo diputada Federal estuvo atenta a nuestras propuestas y, además, a las diversas preocupaciones que le externamos.

Seguro estoy, que con la nueva administración capitalina, sabremos colaborar, pues los momentos que estamos viviendo son apremiantes, no sólo en lo económico, también en referencia a la seguridad, al cuidado del medio ambiente y, ante un nuevo elemento como es la presencia de personas en calidad de migrantes, los que se desea sean atendidos y procurarles sus derechos humanos, pero con orden y respeto también para la comunidad que los recibimos. Pero hay más temas que apoyar, en los cuales coordinarnos y participar. La seguridad, la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua y el tratamiento de residuos son sólo unos cuantos.

Me atrevo a decir que veo un cambio tranquilo entre lo que viene y lo que recién está por terminar; la transición se estima sin sobresaltos a diferencia de lo que está sucediendo a nivel de gobierno estatal. Y esta ecuanimidad en mucho se debe al equilibrio del todavía hoy presidente municipal.

Como es de sabios reconocer, externo mi reconocimiento hacia Gustavo Sánchez quién en sus días, meses y años de mandato en Mexicali supo escuchar y atender nuestro interés por fomentar al desarrollo de los cachanillas, por hacer acciones de mejora para la comunidad y por impulsar la competitividad del sector empresarial. Supo trabajar y gobernar como equipo, como funcionario cercano a los ciudadanos.

En lo que entiendo Gustavo no se excedió en egresos y que se pusiera en riesgo la coherencia en manejo de recursos, pues a su vez supo ingresar más a las finanzas municipales y, a diferencia de las tres administraciones que lo antecedieron no generó déficit por sobre gastos. En ese sentido, espero que Marina del Pilar continúe con ese buen ejercicio administrativo, con el saber escuchar y atender y querer colaborar con quienes participamos en la iniciativa privada.

Retomo algo de lo que decía al final de la colaboración de la semana pasada. Aquí en Mexicali estamos ante un buen precedente para gobernar, a diferencia de hacerlo bajo condiciones que a nadie conviene si se hace con imposiciones, desconociendo la Ley y modificando ésta a modo o contraviniendo lo plasmado por los ciudadanos en ejercicios democráticos de elección. Como decimos de manera general en los negocios y más en la industria manufacturera de exportación, todo cambio representa oportunidades de mejora. Ayudemos a mejorar Mexicali en conjunto con Marina del Pilar y retomando lo bien hecho por Gustavo.







*El autor es consejero y tesorero nacional de Index, además de director de Recursos Humanos para Latinoamérica en Newell Brands.