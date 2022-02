A punto estuve de no escribir acerca de este tema. Pero, hice una pausa -la que algunos utilizamos para reflexionar y otros para evadirse- y decidí sumarme al sinnúmero de voces que exclaman su indignación ante la mente desquiciada del ocupante en turno de la “Silla del Águila”.

No voy a contar lo que muchos ya saben; lo mismo que otros muchos no reconocen; ya sea por cerrazón, indulgencia o perversa conveniencia ante la intolerancia y auto victimización de quien nomás no quiere reconocer que la corrupción también está en su genética.

No solamente es la crítica información periodística la que tiene agobiado a El Peje; lo que lo turba y enloquece es que ventanearon a su hijo mayor viviendo como zar sin trabajar. “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

Tampoco escribo estas líneas para salir en defensa de Carlos Loret de Mola, sobra quien ya lo hace; lo hago para manifestar mi honda preocupación por la flagrantes violación a la legalidad e irrestricta confidencialidad sobre el pecunio (en dinero y bienes) de los ciudadanos.

Inaudito revanchismo que lanza al SAT -cual si fuera perros de caza- en contra de quienes mostraron la opulencia inexplicable del que es sangre de su sangre. Y, como no puede tapar la flagrancia con un dedo, se traslada a otro escenario y propone hacer un pausa en las relaciones con los españoles a quienes tilda de conquistadores que usufructúan la riqueza del suelo y subsuelo de nuestro territorio.

Quiere resucitar a Hernán Cortés para cargarle el muertoen una alucinada maniobra pretendiendo distraer a los ingenuos y expiar culpas que tarde o temprano lo van a condenar.México ha tenido varios malos presidentes; pero sin duda, ninguno tan esquizofrénico.

LA PALABRA DE HOY: IMPASSE

Tal cual proviene del francés y significa “sin paso o salida”. Porañadidura, un impasse se da “ante una situación de difícil o imposible resolución en la que no se produce ningún avance”…“un callejón sin salida”.

Por su parte, una pausa también equivale a silencio; lo quenunca hará el sujeto de marras.

DE MI LIBRERO: LA SILLA DEL ÁGUILA

Por supuesto, el título de esta novela de Carlos Fuentes aludea la silla presidencial. Un asiento que bien puede enloquecer acualquiera.

Publicada en 2003, su argumento viaja al futuro para instalarse en el 2020 en donde “todo sigue igual”: Huelgas de obrerosmal pagados, marchas de estudiantes incomprendidos y masacre de campesinos hambreados.

En tal escenario los políticos más que personajes ficticiosson vivos retratos de quienes tiene el teje y maneje de la vidaeconómica, política y social de nuestro país.

En un México convulso, para colmo de males, el gobiernoagudiza los conflictos de intereses con los Estados Unidos (nada nuevo) y los güeros no cortan la comunicación electrónica ysatelital. Ante ello, prolifera la vía epistolar…

Si tal argumento novelístico fuera realidad hoy, “la mañanera” caería por fortuna en un muy saludable impasse.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.