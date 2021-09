Esta semana recibimos una excelente noticia por parte del Senado de la República, al haberse aprobado por 101 votos, la Ley Secundaria Federal de Revocación de Mandato, una herramienta democrática de los ciudadanos y un derecho que no podemos desperdiciar.

¿Por qué? Porque nos va a permitir exigir buenos resultados a cualquier gobernante, no solo al presidente, sino a quien quiera aprovecharse, mentir, robar, violar la ley, como lo han hecho muchos, incluyendo a López, los ciudadanos podremos convocar a una revocación de mandato y echarlo fuera.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es importante recordar que, según la Constitución, el poder dimana del pueblo, somos los mandantes constitucionales, que ahora con esta herramienta repito, podremos quitar a quien por medio del voto pongamos en un cargo y no sirva.

Esto es algo nuevo en México, y por eso se escuchan algunas voces en contra, tratando de confundir diciendo que es una estrategia de López Obrador para ratificarse en el cargo Esto es falso. No es ratificación, -como de inicio López pretendía- sino Revocación con una pregunta clara: ¿Estás de acuerdo de que al presidente se le revoque el mandato por pérdida de confianza?

Hay quienes opinan que las revocaciones solo se llevan a cabo en países comunistas para tumbar al dictador, y ponen el ejemplo de Venezuela. Hugo Chávez lo llevó a cabo en 2004, y salió fortalecido para quedarse más tiempo del que debía estar. Esto en parte es cierto. Lo que pasó fue que cuando Chávez aprobó la revocatoria, ya se había apropiado de la Institución electoral, sin embargo, el pueblo salió a la calle a tratar de quitarlo, pero al tenerlo controlado, Chávez se proclamó ganador y se quedó hasta que debido a un cáncer murió.

Aquí tenemos una gran ventaja, yo diría una bendición, AMLO no ha podido destruir al INE como ha pretendido, y tampoco tiene la forma de hacerlo al no contar con los votos necesarios de sus aliados en la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados.

Así que no escuchemos esas voces contrarias que dividen, meten miedo, confunden y desaniman diciendo que no vamos a lograr los votos suficientes para echar fuera a López Obrador, y que entonces tendría mayor poder para reelegirse cuantas veces quiera. No es así y la prueba está en el pasado 4 de junio que logramos quitarle curules a Morena y sus aliados, así como la mitad de las alcaldías en Ciudad de México. Es decir, si nos unimos, participamos y hacemos que otros participen, podemos lograrlo.

Este ejercicio revocatorio tiene sus candados Uno de ellos muy importante es que antes de diciembre el 3% de la lista nominal de electores debe pedirlo, es decir, casi 3 millones de mexicanos. Por eso desde ahora FRENA, está llevando a cabo un pre registro que se hace en su página con la credencial del INE. Cada registro de inmediato se va a una plataforma de Amazon en USA, para guardar su privacidad y evitar cualquier hackeo o mal uso.

Ahora o nunca. Pongámonos las pilas, quejarnos de lo mal que va el país con López no sirve de nada, hay que actuar y hoy con esta herramienta democrática podemos mandarlo de regreso a su rancho.

Mujer mexicana forja tu Patria.

* La autora es consejera familiar.