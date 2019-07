Hechos vergonzosos

Lo acontecido el lunes pasado en el Congreso del Estado es algo sumamente grave y vergonzoso a nivel nacional, por la actitud corruptora de 21 diputados de la actual Legislatura, y la falta de respeto a las Instituciones y a la Ley del gobernador electo Jaime Bonilla.

En 2014, ésta Legislatura aprobó una Reforma para que las elecciones para gobernador, fueran por dos años, para empatarlas con las federales de 2021. Los bajacalifornianos al votar el pasado 1º. de Junio, lo hicimos por dos años.

Antes que se llevaran a cabo, hubo dos intentos de Bonilla, de ampliar el plazo de dos a cinco años, aun sabiendo que era algo ilegal. Una en septiembre 2018, la otra un día antes de la elección. Existe una grabación del Diputado Presidente del Congreso Benjamín Gómez denunciando haberles ofrecido un millón de dólares a cada legislador, para ampliar el plazo a cinco años. Estos dos intentos fueron aprobados por el Tribunal Estatal pero rechazados por el Tribunal Electoral de la Federación. Bonilla gana la elección, recibe su constancia por dos años de gobierno, pero no quita el dedo del renglón.´

El lunes pasado, en una sesión nocturna, apresurada e inconstitucional, Morena presenta una iniciativa ampliando el plazo a 5 años. Fue aprobada por 21 de los 25 legisladores de todos los partidos. ¿Qué podemos pensar?

Con el antecedente de lo ofrecido al diputado del PRI Benjamín Gómez de un millón de dólares por cada voto, se puede suponer que a esos 21, incluyéndolo a él, les llegaron al precio, vendiendo la dignidad de su investidura, violando el juramento de “Guardar y hacer guardar la Constitución de Baja California”, traicionando la voluntad de los electores, quienes votamos por dos y no cinco para el ejercicio de gobierno.

Este hecho, además de vergonzoso, sienta un peligrosísimo precedente, y puede ser un ensayo para quien pretenda perpetuarse en el poder. Cuando éste asunto se le preguntó a AMLO. ¿cuál fue su respuesta? Aunque para todo tiene respuesta, esto dijo, no respondería por no ser de su incumbencia. ! Claro que lo es ! El Jurídico de la Presidencia, tiene la capacidad de interponer en casos de acciones de inconstitucionalidad como éste, una controversia en la Suprema Corte de Justicia. Y no solo puede, debe, para ser congruente con lo que tanto pregona : Nada ni nadie por encima de la ley, y aquí, se está violando por conveniencia de alguien de su propio partido.

La respuesta de los partidos PAN PRI han sido contundentes: Quienes votaron a favor están expulsados. Los bajacalifornianos nos sentimos burlados y repudiamos su proceder. Son unos traidores que tendrán que responder a sus hijos el haber vendido su deber y el honor de respetar la Constitución y servir a su pueblo.

A los Diputados del PAN, Eva María Vázquez, Miguel Osuna Millán, Andrés de la Rosa y Jorge Nuñez del PBC, los felicitamos. Hay veces que no es fácil ser congruentes, pero serlo les da un valor que no tiene precio.

La SCJN tiene la palabra dando fin a este vergonzoso asunto conforme a derecho.

¡ Mujer Mexicana Forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.