Hasta las últimas consecuencias, ¿Si?

La bomba estalló el martes con el anuncio del citatorio para comparecer a diez ex funcionarios de la anterior administración estatal, incluyendo al ex gobernador, Jaime N, además de dos representantes de la empresa Next Energy. El tema de la Fotovoltaica y su endeudamiento de 12 mil millones de pesos resurgió con más fuerza que nunca. La gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda lo dijo enfática: fue una estafa maestra. Y ante la pregunta de si no pasaría lo mismo de lo que sucedió con el ex mandatario estatal, Kiko Vega, la mandataria estatal dijo que en esa investigación hubo simulación.

No hubo una investigación sustentada conforme a derecho, se vio en el Tribunal y en la anterior Fiscalía General del Estado y ahí quedó. Información reforzada por el actual fiscal general, Ricardo Iván Carpio, quien dijo que no iniciaron este expediente e investigaciones, de la Fotovoltaica, con el propósito de que fracasara. Afirmó que será una indagación adecuada y no sólo una simulación. Dijo que analizan en qué delitos que se les imputan a los hoy acusados puede haber un acuerdo reparatorio de los daños o irse hasta la vinculación a proceso e incluso una pena de hasta doce años de prisión. El tema no es menor, en la actual administración no se ha quitado el dedo del renglón. Se verá de qué están hechos, si hay apoyo por parte de las autoridades centrales para ir hasta el eterno estribillo de: hasta las últimas consecuencias.

¿El caiga quien caiga, será una realidad?

Lo que es cierto es que los ex funcionarios estatales de nombre Jaime N, así como Luis Salomón N, Amador N, Israel Clemente N,Rodolfo N, Marco Octavio, Adalberto N, Miriam Lizbeth N, Pablo Alonso B; además de los representantes de la empresa NextEnergy, Alberto Julio N y Héctor N, están, por lo pronto están enla cuerda floja. Fueron citados a una audiencia inicial para querespondan por la planta Fotovoltaica y su endeudamiento. Establecen en la causa penal que de no comparecer el Ministerio Público podría ordenar su aprehensión. Como se ha informado loshechos que se les atribuyen a los ex funcionarios estatales de laanterior administración es a título de coautores y la naturalezade la conducta sería dolosa, por el uso ilícito de atribuciones y facultades en perjuicio del Gobierno del Estado.

Los ex funcionarios encargados de firmar convenios con proveedores de energía pareciera que pretendían llegar a un límiteinsostenible de pagos y hasta apostarle a los cortes de luz, parajustificar la contratación de Next Energy. Pasaron de comprarleenergía a Sumex, luego a Orca Energy hasta llegar a CFE ÚltimoRecurso, siempre pagando más y más y endeudando el estado.Uno de los aspectos que generaron las denuncias fue la firma realizada de los certificados de inversión que representan un pasivopara el estado del orden de los 12 mil millones de pesos, los cuales se han combatido por la actual administración estatal, desdelo jurídico, logrando frenar los pagos mensuales previstos por elorden de 123 millones de pesos mensuales. La planta Fotovoltaica que construiría Next Energy en Mexicali presentaba un entramado jurídico financiero que significaba un endeudamientomultimillonario.

¿Quedará en una estafa maestra sin penalización?

Al tiempo.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.