Hoy día, a pesar de haber tanta forma de enterarnos, casi instantáneamente sobre lo que sucede en el mundo, no captamos hacia dónde vamos con López Obrador en la presidencia. Vemos con tristeza lo que acontece en Cuba y Venezuela, pero muchos ni por eso, captan la realidad.

Nikita Kruschev, quien fue dirigente de la Unión Soviética y Primer secretario del Partido Comunista entre 1953 y 1964, era muy conocido por predecir cosas a futuro. El 29 de septiembre de 1959, Nikita pronunció, en la sede de las Naciones Unidas, esta predicción para los Estados Demo Liberales:

“Los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes, los occidentales, son tan crédulos que no aceptarán el comunismo directamente, pero nosotros seguiremos alimentándoles con pequeñas dosis de socialismo, hasta que finalmente despertarán y descubrirán que ya tienen comunismo para siempre. No tendremos que pelear, debilitaremos tanto su economía, que caerán como fruta madura en nuestras manos. La Democracia dejará de existir cuando les quiten a los que estén dispuestos a trabajar y se lo den a aquellos que no. Recuerden; El socialismo conduce directo al comunismo. ¿Cómo se crea un estado socialista?

Logrando ocho niveles de control: 1.- La atención médica. Controla la atención médica y controlarás a todas las personas. 2.- Pobreza. Aumenta el nivel de pobreza lo más posible, la gente pobre será más fácil de controlar, no tendrán fuerza para luchar, si solo se les da lo indispensable para comer. 3.- Deuda. Aumenta la deuda a un nivel insostenible aumentando también los impuestos, para producir aún más pobreza. 4.- Control de las armas. Elimina la capacidad del pueblo de defenderse de quienes les puedan atacar, de esa manera crea un pueblo completamente policial con un pueblo completamente debilitado. 5.- El bienestar. Toma el control en todos los aspectos, alimentos, vivienda, ingresos, porque eso les hará totalmente dependientes del gobierno. 6.- Educación. Toma el control de lo que la gente lee, de lo que los niños aprenden en la escuela y asegúrate muy bien de que no se salgan de esas bases establecidas. 7.- La religión. Elimina a Dios completamente de sus vidas y también de las escuelas, porque la gente necesita creer solo en el socialismo, convencidos de que es, la única salida y lo mejor para ellos. 8.- Lucha de clases. Divide a las personas entre ricos y pobres, elimina la clase media totalmente, esto causará más descontento y será más fácil poder gravar a los ricos con el apoyo de los pobres. Por último: Control total de los medios de comunicación, que solo sepan y sigan lo que dice la televisión”.

¿Por qué todavía hay gente que no puede ver el peligro en que se encuentra Latinoamérica y nuestro propio país?

¿Está realmente la gente tan ciega? Muy sencillo: Tienen a todos anestesiados sin percibirlo, amordazados sin quererlo y extraviados y perdidos sin saberlo.

Pero pensemos: Nos estamos jugando la Libertad y la Democracia. La herencia que dejaremos a nuestros hijos será el hambre, la enfermedad, la esclavitud y la muerte. ¿Eso queremos dejarles? ¡Abramos los ojos! ¡Aún estamos a tiempo!

¡Mujer mexicana forja tu Patria !

* La autora es consejera familiar.