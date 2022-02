Hablemos de pausas

En días recientes el presidente López Obrador en una de sus mañaneras tuvo otra de sus muchas ocurrencias: Tener una pausa comercial con España, sin respetar ni tomar en cuenta las facultades de su Cancillería, pero, sobre todo, reforzando la desconfianza de los extranjeros para invertir en el país, tirando por la borda años de colaboración y lazos de amistad entre los dos países.

Y ya que al presidente le interesan tanto las pausas, podremos aquí darle algunas ideas de las pausas que nuestro país está necesitando actualmente con urgencia:

¿Por qué no hacer una pausa a la polarización? Hoy como nunca los mexicanos debido a sus discursos de odio entre ricos y pobres, neoliberales y conservadores, fifís, chairos, estamos tan divididos que hemos perdido valores como la hermandad, la solidaridad, la armonía, a veces hasta entre familiares y amigos….

Pausa muy urgente en estos momentos a la militarización, cumpliendo su palabra de guardar al ejército en los cuarteles, y no como ahora están, encargados de aduanas, aeropuertos, medicamentos, con un poder excesivo con gran peligro para la Nación.

Póngale pausa también al ataque a los periodistas, para que ejerzan su profesión con libertad, porque aunque usted no lo crea, son gente valiosa, realizan un trabajo importante en bien del país; me refiero a los verdaderos periodistas, valientes y congruentes, no a los que tiene para que le aplaudan como focas sus caprichos y ocurrencias.

Ponga también pausa a sus mentiras, porque cada día le esmás difícil convencernos que sean verdades, recuerde que laverdad siempre flota y tarde que temprano todo se descubre,como le sucedió recientemente con la situación tan inconveniente de la casota gris, los lujos y negocios de la noche a lamañana de sus hijos… ¿Dónde queda su prédica tan insistentede “austeridad”? Que para ser felices solo necesitamos un parde zapatos y un carro modesto, ¿para qué más?

Y aquí pediríamos hiciera una gran pausa, si, a la corrupción e impunidad, empezando con su propia familia y colaboradores cercanos, para que, con hechos, y no solo con palabras,demuestre al pueblo de México que lo que miles de veces le prometió y sigue asegurando de su gobierno es verdad., que estosmales que tanto criticó, en el suyo hay cero tolerancia.

Pausa urgente a la inseguridad que se está sufriendo en tantos estados, crímenes, secuestros, terror, cobro de piso a comerciantes, robos, ¿Donde están las corporaciones responsables desolucionar tantos problemas? ¿Abrazos no balazos? ¡Ya basta!

Por último, una urgente pausa a sus mañaneras, que en lapráctica al país, no le dejan ningún beneficio, solo dispendio derecursos, división, espacio para insultar, mentir, y culpar a anteriores gobiernos de su falta de resultados, razón por la cual losinversionistas siguen huyendo, el desempleo sigue a la alza y lapobreza, si, esa que fue su bandera : “Primero los pobres”, resultó ser una farsa, sumando cinco millones más de mexicanosque no tienen los medios para subsistir, mucho menos de curarse porque hasta los servicios médicos y medicamentos les quitó.

¿Qué le parecen nuestras sugerencias señor presidente?

¡Mujer mexicana forja tu Patria ¡

* La autora es consejera familiar.