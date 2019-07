Gustavo Sánchez y la Ley Bonilla

Hace un par de semanas, cuando inicialmente se votó en el Congreso de Baja California la hoy conocida como “Ley Bonilla”, diversos actores políticos, a nivel nacional, mencionaron que esperarían la reforma fuera publicada para presentar los recursos legales correspondientes.

¿Por qué esperar a que la reforma fuera publicada? ¿Por qué no presentar, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad tras la votación de los diputados? Simple y sencillamente porque no se ajusta al procedimiento judicial. Porque la reforma debe ser publicada para poder combatirla.

Por ello, durante las últimas semanas, partidos políticos nacionales han estado a la expectativa, atentos, esperando cuándo se publica para poder acudir ante la Corte y echar abajo la reforma que aprobó el congreso bajacaliforniano.

A pesar de ello, esta semana el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, presentó una controversia constitucional ante la SCJN en contra de la polémica “Ley Bonilla”.

“Estamos haciendo eco de muchos pensamientos de mexicaleneses que están en contra de este atropello a la Constitución de Baja California y al estado de derecho porque sería un antecedente catastrófico para el país que se pudiera permitir que, pasadas las elecciones, los congresos pudieran ampliar o reducir los períodos de gobierno”, dijo Sánchez Vásquez ante medios de comunicación de todo el país.

Diferentes especialistas en materia constitucional criticaron el actuar del presidente municipal de Mexicali, al considerar que su controversia era, a todas luces, improcedente. Aseguraron la Corte rápidamente desecharía la intentona del alcalde cachanilla. Si los partidos políticos nacionales estaban esperando la publicación de la reforma para poder combatirla, ¿Por qué Gustavo Sánchez Vásquez presentaba un recurso legal previo a que la norma quedara asentada?.

Resulta que los críticos del alcalde de Mexicali tenían razón. La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, optaron por desechar la controversia constitucional que tanto presumió a nivel nacional Sánchez Vásquez.

“El Pleno de la SCJN ha establecido respecto de la procedencia de la controversia constitucional…se desecharon por notoria improcedencia al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”, detalla el documento.

¿Por qué presentó Gustavo Sánchez Vásquez un recurso legal que sabía perfectamente era improcedente? Porque no estaba buscando echar abajo la polémica “Ley Bonilla”. Porque únicamente quería hacer ruido político.

Es evidente que el Alcalde de Mexicali busca posicionarse como un férreo opositor de la polémica “Ley Bonilla”, a pesar de que los diputados corruptos que aprobaron dicha reforma son de su partido político.

No me parece incorrecto que Sánchez Vásquez se pronuncie en contra de una reforma que claramente es inconstitucional. Sin embargo, sí me parece incorrecto que busque lucrar, política y mediáticamente hablando, presentando un recurso legal que sabía la Corte iba a desechar…al día siguiente.

* El autor es abogado y conductor de televisión.