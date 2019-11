Gustavo Sánchez, Kiko Vega y las fake news

Hace unos días, se filtró el rumor de un posible desvío de recursos del anterior gobierno municipal que encabezó Gustavo Sánchez Vásquez.

De acuerdo a investigaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, recursos por más de 55 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fueron presuntamente desviados por el ex alcalde de Mexicali.

Sánchez Vásquez negó las acusaciones. Aseguró que no existió ningún desvío de recursos por parte del XXII Ayuntamiento de Mexicali. Y mencionó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación fueron solventadas en tiempo y forma.

Días más tarde del rumor que involucraba al ex alcalde de Mexicali, surgió la noticia de la detención del ex gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, conocido popularmente como Kiko Vega, en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Supuestamente, el ex mandatario estatal habría sido aprehendido en el aeropuerto de la capital del país, con dos millones de dólares, mientras buscaba partir con rumbo a Madrid, España.

La noticia resultó ser falsa. El ex mandatario estatal Kiko Vega subió una fotografía a sus redes sociales en donde aparece en casa, tranquilo, leyendo el periódico. La publicación de dicha imagen venía acompañada del texto: “Aguas con las fake news”.

El posible de desvío de recursos de Gustavo Sánchez Vásquez y la falsa detención de Kiko Vega guardan mucho en común. Ambos fueron rumores que no ofrecían mayores pruebas, es decir, historias que rápidamente pudieron haberse puesto en duda. Sin embargo, ambos rumores generaron un intenso debate en la opinión pública y fueron tomados como verdad.

Si las personas creen que hubo desvío de recursos en el gobierno municipal es porque llevamos muchos años, muchos trienios, muchos alcaldes, escuchando la misma historia. Si las personas creen que un ex gobernador se da a la fuga con dos millones de dólares es porque pensamos tiene razones para huir.

Lo cierto es que los ciudadanos estamos hartos de rumores, chismes, golpeteo político y falsas investigaciones. Los ciudadanos estamos hartos de saber que muchos gobernantes cometen irregularidades y no reciben sanción alguna.

Si realmente existen elementos para señalar al gobierno de Gustavo Sánchez Vásquez entonces que se lleve a cabo una verdadera investigación, que se presenten pruebas y que se castigue a quien se tenga que castigar.

Si realmente hay elementos para que Kiko Vega sea aprehendido entonces que dejen de contarnos historias ficticias y que se persiga al ex gobernador por faltas concretas cometidas durante su mandato.

Pero si no hay nada en contra el ex alcalde de Mexicali, y no hay nada en contra del ex gobernador de Baja California, entonces que se dejen a un lado los rumores, los chismes, las “fake news” que únicamente generan ruido político y, al final, nos hacen darnos cuenta que seguimos viviendo en el país de no pasa nada.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.