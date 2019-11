"Ningún gobierno es mejor que los hombres y mujeres que lo integran"

Confucio



Partiendo de la base que significa el enorme bono democrático ganado en las urnas al triunfar de manera contundente, hecho que a la par implica un enorme compromiso de resultados directamente proporcionales a la expectativa generada ante los ciudadanos, desde el día de ayer, primero de noviembre del año en curso, el Ing. Jaime Bonilla Valdez es nuestro nuevo gobernador en el estado de Baja California.

Su arribo al poder coincide con la realidad de una entidad seriamente vulnerada en sus finanzas públicas y azotada por una crisis de inseguridad que pareciera no tener fin.

En este sentido y sin duda alguna, deberá centrarse toda la atención con la intención de saldar y/o renegociar la deudas para luego entonces estar en posición mucho más cómoda a la hora en que se pretendan desdoblar los planes de gobierno que se buscarán implementar por parte del nuevo gobierno, lo anterior a la par de que se da el golpe de timón tan necesario para empezar a ver acciones y estrategias específicas que den paso a mitigar la ola criminal que atenta contra todas las buenas intenciones de lo que se pretenda hacer.

En este contexto, para nuestras nuevas autoridades la coyuntura y la circunstancia de contar con un Gobierno Federal afín presenta la gran oportunidad de gobernar dando resultados pronto. Si a lo anterior le agregamos el hecho de que los cinco municipios del estado y la mayoría de los diputados en el Congreso de igual manera son autoridades emanadas del mismo partido, sería esperable que la coordinación sea la pauta a sabiendas de que la ciudadanía lo que quiere, más allá de políticos de partido, son funcionarios públicos que lleguen al poder a servir y no a servirse demostrando que estaban capacitados para llevar a cabo la tarea.

Y es que sí, a final de cuentas, a la hora de la verdad y de pasar de los dichos a los hechos, las mujeres y los hombres pertenecientes al equipo de trabajo del Gobernador Bonilla habrán de ser los que le puedan ayudar a llevar a cabo el buen gobierno que todos, por el bien de todos, estamos esperando en Baja California.

En este sentido de equipo, por que los conozco, destaco para bien a Karen Postlethwaite Montijo (Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano) y Amador Rodríguez Lozano (Secretario General de Gobierno) como piezas fundamentales para abonar con su capacidad y profesionalismo al cometido.

Así las cosas, una vez concluida la era en donde por 30 años consecutivos nuestro estado fue gobernado por políticos emanados del PAN, asume el mandato Jaime Bonilla quien surge de Morena llevando a la oposición al poder en medio de un escenario que amerita de su parte tener la serenidad y la inteligencia de no caer en la tentación de avasallar e imponer, sino más bien conciliar y sumar intereses por el propio bien del gobierno que encabeza y por el de sus gobernados, quienes, insisto, tenemos una muy alta expectativa respecto a su gestión.

Hagamos, desde la trinchera que nos ocupe, cada quien lo que nos corresponde.

Eso es lo correcto si es que pretendemos tener la autoridad moral no solo para reconocer lo bien hecho, sino para cuestionar con argumentos las desviaciones.





*El autor es editorialista local/consejero CDEM.