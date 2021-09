Gobiernos blandengues

Han de haber transcurrido dos meses en que envié una colaboración en este medio en la que traté de una entrevista por parte de la empresa de noticias RT., que por cierto abordan por regular temas de Centro y Suramérica e incluso Europa y Asia. Un funcionario o analista de la URSS., -no logre conocer su actividad- comentó ante su entrevistador que en Rusia no era posible permitir que un grupo de personas o una multitud bloqueara vías de comunicación por más de cuatro días, fundamentalmente si las carreteras, vías ferroviarias o marítimas, transportaban productos agrícolas, comerciales o industriales.

“Más claro no canta un gallo”, pensé yo al estar viéndolo y escuchando a atreves del medio citado. No tengo la menor duda que a eso se llama gobierno. En cualquier país del mundo debe prevalecer el interés fundamental de la población, de los empresarios, de los comerciantes. En México, con este gobierno de la 4T., los derechos humanos de las multitudes son muy respetados; los bloqueadores de vías de comunicación cuentan con todo el apoyo de los “morenitos” y del propio presidente. Al pueblo no se le toque ni con el pétalo de una rosa. Si tanto interés tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador corregir vía constitucional; cuenta con todo el Congreso en manos de Morena, que legislen de una vez por todas esta enorme demagogia en nuestro país; está blandenguería de los gobiernos de México: dejar al infinito toda manifestación del pueblo. Cualquier ocurrencia de sindicatos, multitudes que defiende sus derechos no se les toca, y menos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pongo el caso de los maestros de CNTE CONTRACORRIENTE RUBÉN G. BENAVIDES google.com/+RubenGarciaBenavides www.rubén García Benavides.com y SNTE que llevan varias semanas bloqueando las carreteras vías de comunicación en Oaxaca Michoacán, como pudiera ser Guerrero o el mismo estado de México. Importa el hecho, no la entidad. Ellos exigen que se les pagan salarios atrasados. Tienen absoluta razón.

El temor del presidente a que se le juzgue como un gobierno represor le causa más preocupación que la pandemia del coronavirus. Nuestro mandatario es en extremo temeroso de que algún se le compare con Felipe Calderón, que se definió, en su mandato, por combatir a los carteles de la droga con el ejército. Me pregunto: de qué otra forma los gobiernos de aquí o de China. deben combatir a los criminales. No me diga amable lector que abrazos, no balazos es el medio más apropiado para terminar con los carteles de la droga, secuestradores y etc.

En el caso que me ocupa, que he puesto como ejemplo los gobiernos que no permiten el secuestro de las vías de comunicación que causan tanto daño al país; población, industriales, comerciantes transportistas que, por otra parte, son el entramado de una cadena de empleos interminable y al mismo tiempo, parte fundamental del desarrollo y crecimiento. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene sin cuidado; lo ha demostrado por sus actos. El privilegio de primero los pobres resume toda su política; eso ayuda a robustecer su gobierno y su permanente deseo de ser un Francisco y Madero o un Benito Juárez más, qué caray y viva México.

El derecho a manifestarse, de grupos, sindicatos, mujeres, estudiantes etc. Está plenamente protegido en nuestra constitución, el derecho a bloquear vías de comunicación debe legislarse. Urge al país terminar con esta anarquía. En este momento Morena domina el Congreso y los amantes de, primero los pobres, deben a la vez, terminar con esta anarquía, reitero, en nuestras vías de comunicación: qué si se puede y qué no es permisible en los derechos a manifestarse. Así de simple es la cosa.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.