Joaquín Salvador Lavado, el sin par humorista gráfico mejor hallado como Quino se fue hace mes y medio de este planeta para irse a dibujar eternamente a una remota galaxia.

De Quino se conoce hasta en la Conchinchina su agudísima Mafalda más que por otras sensacionales caricaturas. Por ejemplo, ahora recuerdo muerto de la risa la sátira del paciente que va en una camilla rumbo al quirófano en cuya entrada está grabada la máxima en latín: “Errare humanum est”.

En efecto, equivocarse es de humanos y sucede con frecuencia cuando se habla y cuando se escribe. Pero, “quítense que ahí les voy, hay metidas de pata que duelen hasta el alma. Verbo y gracia, seguir utilizando el arcaísmo “habemos” en lugar de hemos, somos o estamos. De seguro ha escuchado o leído algo por el estilo: Sí, lo “habemos” hecho seguido” o “habemos” muchas personas esperado”. ¡No la arruinen! Se dice: Sí, lo hemos hecho seguido y estamos(o somos) muchas personas esperando.

“Habemos” es un error garrafal entre quienes tienen alguna formación académica y cierto nivel cultural. Pero, no le pidamos peras al olmo censurando a las personas humildes carentes de preparación.

Otros disparates son: Hecho en lugar de echo. Échele un ojo al siguiente enunciado: Es un hecho, eché a perder nuestra relación… hecho es el participio del verbo hacer y en el ejemplo indica algo que se hizo o sucedió. En cambio, echo del verbo echar es arrojar, botar, lanzar.

“Mas sin embargo” insolente redundancia (o “rebusnancia”). Aquí, mas si tilde equivale a, pero, no obstante o sin embargo. Y, aunque la Real Academia lo admita para enfatizar a mí nomás no me cuadra.

Bueno, ni qué decir de los pleonasmos como: Cita “previa” / miembros de la “misma” familia / ”acceso“ de entrada y una retahíla de ingratas barrabasadas.

LA PALABRA DE HOY: GARRAFAL

Benito Pérez Galdós, escritor de los celebrados Episodios Nacionales publicados por entrega a partir del último cuarto del siglo XIX, dijo que los errores garrafales son graves dislates, fallas o pifias. Asociando también el adjetivo garrafal a desatinos, disparates y mentiras.

Mas el origen de garrafal proviene del árabe 'jarruba' que designa a un especie de guinda de mayor tamaño, menos tierna e insípida que la más común de las cerezas.

Por ello, garrafal tiene relación con la palabra algarroba, que es el fruto de un árbol mediterráneo llamado algarrobo. Fruto también conocido como garrofa. De ahí que, del concepto garrofal (duro, menos tierno), derivara error garrafal,

DE MI LIBRERO: 1001 PUÑALADAS A LA LENGUA DE CERVANTES.

“Va de nuez” al recomendar “otra vez” este libro de un doctor en biología, novelista ganador del premio Javier Villaurrutia y rocanrolero de corazón; o sea, un músico, poeta y loco apasionado por nuestra lengua que defiende a capa y espada. Por ello, realizó una monumental recopilación de pifias de académicos, comunicadores, reporteros y -no podían faltar- políticos encumbrados como de media tabla. Cómprelo, diviértase y aprenda a distinguir errores garrafales.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.