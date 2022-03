Fotovoltaica, entre fractura y facturas

La planta Fotovoltaica que construiría Next Energy solo fue presentada en un vídeo, sin embargo, su entramado jurídico financiero luce como estafa maestra que nos hundiría con un boquete de 12 mil millones de pesos.

Esta planta era una especie de Asociación Pública Privada por medio de la cual, de la manera más ventajosa para la empresa, el Estado se obligaba a comprarle toda la energía que eventualmente fuera generada para usarla en el Acueducto Río Colorado Tijuana. Un proyecto que, a todas luces, estaba destinado a nacer muerto dado que desde su origen era ilegítimo. Nunca el estado tuvo la oportunidad de aprobarlo, ya que este tipo de inversiones de generación de energía eléctrica sólo se pueden hacer con permisos federales.

Por eso, los consejeros de la Comisión Reguladora de Energía aceptaron por unanimidad la resolución que le negaba los permisos a Next Energy, empresa que iba a construir la planta fotovoltaica en Mexicali. Con cero experiencia en el ramo, incluso con una oficina en Monterrey que es una casa que tiene fachada de todo menos de una gran empresa capaz de realizar una planta generadora de energía.

El entramado se remonta casi al inicio de la anterior administración. Los ex funcionarios encargados de firmar convenios con proveedores de energía pareciera que pretendían llegar a un límite insostenible de pagos y hasta apostarle a los cortes de luz, para justificar la contratación de Next Energy.

Pasaron de comprarle energía a Sumex, luego a Orca Energy hasta llegar a CFE Último Recurso, siempre pagando más y más y endeudando el estado.

Todo esta trama se tejió en la pasada administración encabezada por el ex gobernador Jaime Bonilla, quien también deberá estar poniendo sus barbas a remojar, dado el desacato exhibido a la autoridad federal en el manifiesto impedimento que se le hizo para no seguir con esta inversión de miles de millones de pesos, con la cual pretendió entregar y comprometer al Estado en los próximos 30 años.

Este “negocio” donde solo ganaba la empresa, es algo como comprar una casa que no se construyó y que sin embargo debo pagar su hipoteca.

Si, así tal cual se lee. La firma realizada de los certificados de inversión es un mecanismo bizarro, que representa un pasivo para el estado del orden de los 12 mil millones de pesos. Edifiques o no, de todos modos te voy a pagar. Que manera de hacer negocios.

Pero aún cuando hay nombres concretos de quienes lo firmaron, no necesariamente son los únicos implicados en este proyecto desventajoso para el estado.

La lista de implicados inicia con los ex funcionarios públicos, relacionados con las áreas de Oficialía Mayor, Secretaría de Hacienda,Secretaría del Agua, Comisión Estatal de Energía como son los casos de Luis Salomón N, Octavio N, Israel N, Miriam N, Pablo Alonso N, quien firmó en representación de Adalberto N, y por la empresa Next Energy, Héctor N y Juan Luis N; sin embargo, no concluye ahí, ésta crecerá en las próximas semanas.

Ahora lo que sigue es presentar las demandas para frenar más pagos mensuales de alrededor de 120 millones de pesos de los certificados y castigar a los responsables.

Es decir, la fractura entre la gobernadora, Marina del Pilar y el ex Jaime Bonilla llegó y en medio de ellos decenas de facturas por 12 mil millones que no debemos pagar los bocabajeados contribuyentes.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.