Focos rojos en la economía y pobreza en el Congreso

Seguiré insistiendo en los riesgos que desde mi perspectiva presenta el futuro de la economía mexicana. Definitivamente, como han mencionado algunos analistas o estudiosos de la economía, existen nubarrones en el futuro económico del país, que solamente los responsables de la conducción de la política pública y entre ellos nuestros legisladores no quieren ver.

Ya el Banco de México, mencionaba el mes pasado los focos rojos que se veían en el futuro económico del país. Justo es reconocer, que se ha logrado una estabilidad en el tipo de cambio, que se ha mantenido una baja tasa de inflación, que se espera no llegue al 3% estimado originalmente por el propio Banco de México.

Pero hablemos de los riesgos que considero es importante mencionarlo. La desaceleración de la economía mundial lo considero un importante factor de riesgo que además cada vez se está expandiendo. Ello está impactando fundamentalmente a las economías emergentes, entre ellas México.

Esto ha ocasionado, una disminución en el ritmo de crecimiento industrial de la economía mundial y por consecuencia la contracción de la demanda mundial. Por eso el precio de las principales materias primas se ha mantenido a la baja.

Estos elementos, nos explica en parte la contención de la tasa de inflación y que la meta del 3% anual fijada por el Banco de México se vaya a lograr. Pero hablar de una disminución de la tasa de inflación con bajo crecimiento del PIB de nuestro país, no es necesariamente una grata noticia, sobre todo si la tasa de inflación, a pesar de ser baja sigue siendo superior sustantivamente a la del PIB nacional, que se estima no llegará al 1% a pesar de los anuncios oficiales.

Porque razón consideramos que es difícil que la tasa de crecimiento se incremente, porque hemos tenido una disminución de la inversión y se registra según cifras de INEGI, una caída en la creación de empleos, lo que provocará, una incremento en los niveles de desocupación e ingreso de la familias.

La creación de empleos ha registrado caídas importantes y el nivel de desempleo repuntó con incrementos moderados durante los primeros seis meses del año. La relación entre la productividad laboral y el costo unitario de la mano de obra sé también se ha deteriorado en el transcurso del año.

Pero debemos ser conscientes, que un país no se construye con la política monetaria, esta solo es un instrumento de la política económica, porque lo que interesa y conviene al país, es crecer. Crecer con estabilidad de precios y con estabilidad en el tipo de cambio sería muy ventajoso, ya que podríamos crecer con certidumbre y en estos momentos de nubarrones en la economía internacional, sería muy favorable.

Una baja tasa de inflación, es explicable en las condiciones actuales de nuestra economía, porque hay un crecimiento menor al 1%, de tal manera, que el 3% de inflación, sigue siendo superior al crecimiento de nuestra economía y cuando eso sucede, estamos teniendo un decrecimiento real.

Pero en este entorno, que considero poco favorable, exige que todos nos pongamos a construir desde nuestros propios espacio de trabajo para poder sacar adelante al país, y de ahí que me preocupa sobre manera que los responsables de determinar la política publica en México, se encuentren enfrascados en discusiones que poco abonan al país y a los propósitos del presidente de sacar a los mexicanos de la pobreza.

Pobreza es la que se observa en El congreso de la Nación, Cámara de Diputados o Senadores, donde lejos de estarse construyendo la política para lograr el crecimiento de nuestra economía las grandes discusiones son por lograr más cuotas de poder tanto del partido gobernante morena, como por sus partidos Satélites.

Deplorable los niveles de discusión de los legisladores. Los mexicanos NO nos merecemos eso. Los mexicanos de bien queremos un país con progreso y eso se logra construyendo y produciendo.







* El autor es economista de profesión, fue presidente del Colegio Estatal de Economistas y vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas.