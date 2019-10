Fiscalía BC, invadida de abogados particulares

Hoy en día en una sociedad con tanto acceso a información, los conflictos de interés en el servicio público tarde o temprano salen a relucir. Los profesionistas de cualquier ramo tienen que estar consientes que si aceptan un cargo público, eso conlleva desvincularse totalmente de su actividad privada y con mayor razón si está estrictamente ligada a la responsabilidad pública que asumirán.

Lo anterior viene a colación porque para la nueva Fiscalía General están contemplados en cargos de primer nivel, abogados privados que precisamente llevan asuntos relacionados con la defensa de presuntos delincuentes, y en todas las ocasiones tuvieron relación con los empleados de la futura Fiscalía estatal.

Antes eran rivales, se enseñaban los dientes, mostraban las hachas para la defensa o ataque.

A partir de noviembre se verán como compañeros de trabajo, incluso como jefe subalternos. Ahora, tendrán la capacidad de olvidar sus pasadas y férreas diferencias. Es pregunta.

Empezamos por el abogado magnate de Tijuana, Guillermo “Titi” Ruiz, quien cuenta con un emporio en materia de la defensa legal, donde prácticamente su despacho atiende asuntos de todo tipo, incluido el penal.

El mencionado para ser el Fiscal General del Estado ha trabajado como abogado particular en litigios importantes de conocidos empresarios de Tijuana, ha encabezado la defensa de peligrosos integrantes del crimen organizado, entre otros.

En el servicio particular no tiene nada de malo y es totalmente legal.

Lo que está a discusión es si el exitoso defensor de presuntos delincuentes, podrá con el paquete de meter a la cárcel a los mismos, en defensa de las víctimas.

Es decir, antes tapaba goles con una buena defensa, ahora tendrá que meterles goles a los delincuentes. Podrá respetar sus nuevos límites o los rebasará. Otra vez, es pregunta.

Otro defensor privado y quien es allegado al Bufete Jurídico y Administrativo Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernández Socios y Asociados, A.C., es el ex delegado de la PGR en la entidad, Hiram Sánchez Zamora.

El propuesto Fiscal Central del Estado es el actual encargado de la transición en la PGJE y es quien realmente opera todo el tema de la creación de la nueva Fiscalía General.

Compadre del actual subprocurador de Tijuana Jorge Álvarez, el abogado es quien está armando la estructura de la fusión entre la PGJE y la SSPE.

Hiram Sánchez lleva, como abogado particular, varios asuntos del orden penal actualmente en la Procuraduría Estatal.

Otro abogado penalista que cambiará su papel de defensor de presuntos delincuentes a defensor de las víctimas de delincuentes es Pedro Mendivil, quien es propuesto como Fiscal Regional zona Mexicali.

El abogado actualmente tiene varios asuntos muy sonados en la Procuraduría, donde hay temor de algunos ministerios públicos que pueda haber represalias futuras por su actuar en contra de algunos imputados a los que defiende el litigante.

No estaría mal que estos abogados privados que ahora serán los representantes de la sociedad, hagan su carta de conflictos de interés, digo, para evitarnos sorpresas en un futuro.

Yo creo que sería recomendable, por su propio bien, porque la procuración de justicia está tan vapuleada que ya no aguantaría más nubarrones con abogados que en el servicio público defienden a las víctimas, pero en lo particular a los victimarios.

La verdad sea dicha.