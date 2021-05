Finanzas de las Jefas de familia

El 20% de las familias mexicanas está a cargo de una madre soltera, según datos del INAMAP. Para una madre jefa de familia solventar los gastos del hogar, los de sus hijos y personales puede ser todo un reto, pero no imposible. Así que para ti mamita luchona que estas sacando adelante a tus hijos te dedico esta columna.

Nada es más favorable para nuestra tranquilidad que estar muy claras sobre nuestra vida financiera, y para lograr tener claridad aquí te dejo las siguientes 7 distinciones: 1. Registra el dinero que entra y sale de tu cuenta bancaria o cartera personal, esto te ayudará a tener claridad sobre lo que estás gastando y eliminarás de tu mente la costumbre de preguntar. ¿Dónde quedó aquel billete que tenías por la mañana? 2.Identifica las prioridades de tus gastos, cada núcleo familiar tiene sus propias prioridades de gastos dependiendo de la edad de los hijos, etapa escolar, condiciones de estilo de vida, te invito a que realices una relación de gastos en orden de importancia y cada que recibas ingresos realices la erogación de acuerdo a ese orden. 3. Presupuesto mensual, si ya tienes claridad sobre los ingresos que percibes y los gastos del mes, relaciona en un cuaderno, nota del teléfono o en el Excel, todos tus gastos e ingresos y al final réstalos, el resultado te dirá si tus ingresos son suficientes para cubrir todos tus gastos, si te gustaría aprender cómo hacerlo, está disponible en mi canal de YouTube un video con este tema. 4. Elimina tus deudas, habla con tus bancos y establece un plan de pagos para tus tarjetas de crédito, si estas conciente que no sabes utilizarlas será mejor que no estén en tu cartera. 5. Comparte con tus hijos, siempre es una buena opción el compartir con nuestros hijos la situación actual, pero ojo… es solo para fines formativos, quitemos las emociones negativas sobre esta conversación, de lo contrario solo lograremos transmitir nuestra ansiedad o estrés. 6.Contrata un seguro de vida y gastos médicos, el asegurarnos no sólo crea una protección para nosotras, también para nuestra familia cercana, por cierto que sería buen momento para elegir quien será la persona al que estaríamos solicitando el apoyo para nuestros hijos en caso fortuito, y hablando de estos temas también es recomendable dejar un testamento bien arreglado. 7. Invierte en ti, al final pero no menos importante “Eres la gallina de los huevos de Oro” ante toda circunstancia primero estás tú, todo lo que ocurra en nuestra salud, estado anímico, finanzas, empleo o negocio tendrá un impacto en la vida de nuestros hijos. Invierte en ti y en tu educación financiera para que puedas emprender en el largo plazo o lograr un ahorro mayor y enseñarle a tus hijos a crear sus ingresos extras, ahorrar para viajar y disfrutar en familia o darse algún gustito.

*- La autora es coach financiera.

*- La autora es coach financiera.