Feminicidios

Hace días el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero hizo tronantes declaraciones en contra de la figura de feminicidio, pretende eliminarlo como delito, diciendo que no dejaba de ser un homicidio con ciertas características.

Provocó una desbandada de comentarios en todos los niveles, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en organizaciones feministas, etc., hasta creo que en la CNDH.

En Baja California no he escuchado las voces de las mujeres entorno a estas declaraciones del Fiscal Gertz Manero. En cambio, en la Capital del país, donde se han llevado a cabo marchas de miles de mujeres protestando por las agresiones que han sufrido féminas de manos de hombres, donde se han enfrentado al propio presidente, Andrés Manuel López Obrador el viernes exclamando: “tu silencio es cómplice”, “nos están matando”, “Presidente indiferente”. Allí estuvieron muy temprano, en Palacio Nacional, haciendo pintas.

Fue la publicación de las fotografías de Ingrid Escamilla que ha desatado esto, fotografías de su cuerpo, imágenes que hacía muchos años no se veían en la prensa, creo que desde la época de Miguel de la Madrid, cuando existía aquel periódico llamado “Alarma” y el que salió después del cierre de éste, “Alerta”.

El asesinato de Ingrid, quien fue desollada por su pareja, desató la furia de las mujeres capitalinas, mientras, en otras latitudes del país hay pasividad, silencio, pero estos colectivos como el Frente Nacional por la Solidaridad, Las Brujas del Mar y El Amor no es Violencia A.C. fueron a encarar a López Obrador.

¿Quiénes se han enfrentado en Baja California al gobernador, Jaime Bonilla Valdez por los crímenes de mujeres?



Gertz Manero quiere reemplazar la figura de feminicidio con la de “homicidio agravado”, por supuesto que las mujeres enojadas, con razón, lograron que López Obrador se manifestó en contra de la propuesta de su amigo, el Fiscal General.

Incluso, López Obrador aprovechó para decir que “No soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador, estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma que se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres”.

En Baja California se han cometido, en lo que va del año, muchos homicidios en contra de mujeres, muchos no han sido determinados como feminicidios, ¿Dónde están las feministas bajacalifornianas, la titular del Instituto de la Mujer? Únicamente las y los estudiantes de la UABC se han manifestado, ojala sean escuchadas y escuchados por su rector.

Ayer se celebró el día del amor y la amistad, pero no ese amor enfermizo que lleva a cometer homicidios, no ese amor que hiere y mutila. Hay que llevar una educación de niños y niñas para que respeten y no se conviertan en agresores de mujeres ni en mujeres silentes y sumisas ante el machismo. Hay que ir construyendo una sociedad con valores y respetos. Y sobre todo hacer una revisión de las leyes y códigos penales para saber si estas pueden inhibir el crimen en contra de las mujeres.





* El autor es periodista independiente.