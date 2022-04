Falsa publicidad

Los políticos de Morena; ignoro si son directamente los funcionarios de primer nivel; es decir, gobernadora o alcaldesas municipales, o es un equipo responsable específicamente de la publicidad que estos gobernantes se fabrican; se diseñan, a fin de engatusar al público; a la gente de las virtudes de sus gobiernos.. Ejemplo y a la vez comentario de una de mis hijas, en torno a la habilidad de los “morenitos”, para enviar una publicidad, bien lograda; bien pensada, no se puede negar y así para favorecer sus administraciones. “Su publicidad es extraordinaria; son muy buenos”, comenta Claudia al ver una cartelera de Morena que llamaba al corazón; que tocaba por su texto e imagen el sentimentalismo de la gente; del pueblo, diría Obrador. Marina del Pilar Olmedo desde que fue presidenta municipal de Mexicali nos saturó hasta el empalago de una reiterativa publicidad en torno al rescate del Centro Histórico de Mexicali. Falso: el Centro Histórico de esta ciudad sigue en total abandono; no se puede rescatar lo ir rescatable a pesar del callejón de la Chinesca o la publicidad en referencia a la pagoda china. Las principales calles del centro de Mexicali han quedado en el abandono, desde que el éxito de los comercios de la zona; cines, tiendas de telas, almacenes, cafeterías, restaurantes etc., se trasladaron a otras áreas de esta ciudad. La empalagosa publicidad en torno a la pagoda China o el rescate del callejón chinesca, solo es ruido; que intenta, es obvio, favorecer a sus gobiernos. Extraordinaria publicidad; bien diseñada, debo reiterar, pero su discurso es simplemente falso; muy alejado de la realidad que padece el Centro Histórico de Mexicali.

La alcaldesa Marina del Pilar, hoy gobernadora, con el apoyo incondicional del canal 66 y sus propaladores nos crearon un “mundo” muy alejado de la realidad, debo reiterar. El callejón de la chinesca no es Mexicali ni mucho menos. Y aquí hago un paréntesis: pavimentar las principales calles y avenidas del Centro Histórico en el gobierno de Eugenio Elorduy, sí fue en verdad importantísimo rescate del centro de Mexicali en total abandono. El enorme deterioro de sus calles, sus inundaciones frecuentes en tiempo de lluvias; sus pavimentos saturados de baches, su drenaje fluvial, con más de cuarenta años de abandono eran en verdad un desastre, un suplicio. Hoy, después de veinte años de este rescate, aún sus calles se encuentran en buenas condiciones, pero, aun así, el Centro Histórico de Mexicali sigue en total abandono. Una verbena y una venta de tortas en Reforma en torno al cine Curto, -con éxito incluso-, no representan, ni mucho menos, el rescate de las principales calles de lo que fue el centro de esta capital. Imposible olvidar, quienes llegamos a Baja California desde los años cincuenta, la vitalidad, el dinamismo, la alegría de la avenida Madero en la zona del correo, la hoy Casa de la Cultura, y el parque Héroes y su “pujanza en torno a Calexico, la zona de Tostón y Peso y restaurante 19, el cine Iris, el Lux, Bujazán, Reforma y Variedades. etc. Qué sabe la juventud de hoy, incluida la gobernadora de aquel Mexicali vital, cargado de energía y alegría. Otra historia. El primer abandono del centro de Mexicali se inicia con los primeros centros comerciales, como Calimas y en su tiempo los restaurantes chinos, hoy decenas totalmente muy lejos del Centro Histórico.

A los centros históricos de cualquier ciudad no los rescatan los gobiernos; los rescata la gente, las multitudes con motivos sobrados de vivirlos. Lo demás es pura publicidad, mediática que intenta incluso, vernos la cara de tontitos. Lamentable.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.