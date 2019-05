Facebook y los debates electorales del IEEBC

En la campaña electoral para contender por la gubernatura que inició el 31 de marzo finaliza el 29 de mayo, los seis candidatos a este cargo de elección popular tuvieron la oportunidad, en tres sesiones de debates convocadas por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), el 28 de abril en Tijuana, el 12 de mayo en Mexicali y el pasado 20 en Ensenada, de exponer, argumentar y debatir con sus adversarios políticos sus propuestas de qué, cómo, cuándo y por qué consideran tener los mejores planes para mejorar el desarrollo de Baja California y ser los mejores candidatos al cargo. Lamentablemente uno de ellos se abstuvo de participar, pero durante el todo el periodo electoral manifestó sus planes de trabajo de llegar al cargo.

En esta colaboración ofrezco a usted amable lector, los registros que tuvieron los candidatos en sus páginas oficiales de Facebook los días de los debates ya indicados. Y en general, son escasos los impactos que lograron en los cibernautas en esas fechas, pero vayamos a los datos. En conjunto los seis candidatos publicaron para la primera fecha de debate 524 post; para el 12 de mayo, 133 y el pasado 20 de este mes, 325 publicaciones en Facebook.

Uno de los rasgos analizado fueron las emociones básicas generadas en las publicaciones en Facebook. Para Enrique Acosta (PRI), los cibernautas manifestaron que en las fechas de los debates logró: 773 me encanta; 635 me divierte; 125 me asombra y 66 me enoja.

Ignacio Anaya (PBC) en ese mismo orden logró: 2,649 me gusta; 485 me divierte; 494 me asombra y 99 me enoja.

Jaime Martínez Veloz (PRD): 2,082 me encanta; 1,908 me divierte; 542 me asombra y 283 me enoja.

Héctor Osuna (MC): 454 me encanta; 1,250, me divierte; 83 me asombra y 181 me enoja.

Oscar Vega (PAN): 698 me encanta; 1,326 me divierte; 35 me asombra y 174, me enoja.

Y Jaime Bonilla (MORENA), que aunque no participó en los tres debates logró que sus publicaciones en esas fechas registrarán: 4,750 me encanta; 2,158 me divierte, 185 me asombra y 600 me enoja.

Como podrán darse cuenta, a pesar de que este candidato asistió a los debates, sus actividades de campaña publicadas sí tuvieron impacto en sus simpatizantes e incluso es el que mayor interacción tiene en toda la campaña electoral; hasta el 24 de este mes registró aproximadamente 18,500 interacciones de sus seguidores, y el candidato Oscar Vega, un poco más de 4,500 interacciones. Las interacciones son los registros que hacen los simpatizantes a las publicaciones de los candidatos, ya sea mediante emojis o me gusta, me encanta u otras expresiones. Lo que demuestra que no sólo las encuestas dan mayor popularidad al candidato de Morena, también su actividad en el Facebook, registra mayor interacción entre los cibernautas. Pero atentos, puede haber boots que estén falseando estos datos. Aun así, lo anterior no significa votos necesariamente, pues todavía no está demostrado el impacto real de las redes sociodigitales en la preferencia de voto. ¿Usted qué opina?







* El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.