No es que yo quiera ser aguafiestas, pero el cura Miguel Hidalgo no portaba en sus manos el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, para dar el celebradísimo Grito (de inicio) de Independencia. Aunque la tradición se impone; la historia prevalece.

Lo que realmente sucedió fue que “el padre de la patria” -con un puñado de campesinos y rancheros- tomó la población de Atotonilco, Guanajuato, en donde sustrajo de su santuario la pintura de la Virgen al óleo y -quitándole el marco- la entregó a sus hombres como insignia de su causa.

¿Y la campana en Dolores? Pues tampoco la tocó Hidalgo, lo que no le resta ni un ápice de méritos. Pero fue José Galván, campanero de la parroquia de Dolores, mientras don Miguel Hidalgo y Costilla, en la entrada de la iglesia, realizaba un efusivo llamado a la insurrección una vez descubierta la conspiración.

De la enardecida arenga de Hidalgo hay varias versiones. La más difundida es la siguiente: “¡Viva la religión!, ¡viva nuestra madre santísima de Guadalupe!, ¡Viva Fernando VII!, ¡viva la América y muera el mal gobierno!” A lo que el pueblo respondió: “¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines!” Conforme a la versión del historiador Lucas Alamán.

Pero existe otra versión muy diferente de acuerdo con un acreditado historiador contemporáneo, Carlos Herrejón, la que cito textualmente: “¡Hijos míos!, ¡únanse conmigo! ¡Ayúdenme a defender la patria! Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses. ¡Se acabó la opresión! ¡Se acabaron los tributos! Al que me siga a caballo le daré un peso y a los de a pie, un tostón”.

¡Vaya usted a saber cuál es la buena! Pero, de lo que sí estoy seguro es de que de estandarte han surgido los siguientes sinónimos: banderín, blasón, divisa, emblema, enseña, insignia, oriflama, pabellón, pendón, símbolo, entre otros …

LA PALABRA DE HOY: ESTANDARTE

El castellano tomó del francés antiguo la palabra 'estandart' (hoy “étendard”), la cual proviene del verbo 'étendre' que significa extender y ésta del latín 'extendere'.

En su origen, el estandarte militar romano ostentaba cruces y otros signos cristianos. Se dice que lo estableció Constantino en el año 312, quien cuenta la leyenda soñó un estandarte que decía: “Con este signo vencerás”; sin embargo, “los sueños, sueños son”.

EN INTERNET: NUEVA HISTORIA GENERAL DE MÉXICO.

La obra, elaborada por investigadores del Colegio de México, nos cuenta como Napoleón Bonaparte se hizo del trono de España en 1808, desplazando a Fernando VII y en su lugar colocó a su hermano José Bonaparte, mejor conocido como “Pepe Botella”.

Esto provocó un sentimiento de gran preocupación en la Nueva España, lo que hizo surgir dos bandos: uno que buscaba un gobierno provisional hasta que Fernando VII recuperara su reinado y otro que el Virrey siguiera gobernando lo que hoy es México.

Por ello, a mí no me parece descabellada la segunda versión del grito original de Hidalgo, quien apoyaba al Rey de España y le tenía ojeriza a los “frachutes” y, encomendándose a la guadalupana, le entró a los cocolazos. ¡Viva Hidalgo!



*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad