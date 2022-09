Escuelas calientes e inseguras

Odio decir se los dije, pero así fue.

La palabra empeñada por la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda de que ningún niño o niña estaría en un aula sin refrigeración, no pudo ser cumplida. 23 escuelas cerradas por diversos problemas en su infraestructura y 400 aulas ubicadas en diferentes planteles educativos sin poder ser utilizadas por falta de refrigeración, se lo impidieron, cuando menos en Mexicali. El lunes 29 de agosto, el secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides trató desesperadamente de explicar los inconvenientes encontrados ante la falta de aplicación de la Oficialía Mayor, por no hacer las licitaciones y compras de los aparatos a tiempo y del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, por no tener listos los planteles. No todo era responsabilidad de Educación. Marina del Pilar “compró” la versión al funcionario estatal, el día del regreso a clases. Sin embargo, después volvió con su andanada de críticas y exhibición contra Solís Benavides. Lo hizo en plena transmisión de la “mañanera”, el pasado miércoles.

¿Qué te dije?, le reiteraba en repetidas ocasiones la mandataria estatal, al referirse al compartimiento que debería tener, que iba desde salir de la oficina, quitarse el traje y recorrer las escuelas afectadas.

Si bien, Solís Benavides tenía mediana razón al responsabilizar en la problemática a dependencias como Oficialía Mayor y el INIFE, es evidente que los males en las escuelas van más allá de los coyunturales falta de refris e infraestructura,pasando por la falta de pagos a maestros.

Para muestras varios botones que nos han llegado, en donde las problemáticas son múltiples y variadas:

—En la escuela primaria General Manuel Doblado de la colonia el Refugio, en Santorales, tres grupos están trabajandoen la intemperie debido a que tres aparatos de refrigeración ya no funcionan.

—En la escuela Benito Juárez del Valle de Puebla no hay clases, ya que tronó un transformador.

—En la secundaria No.1 Francisco Zarco, que está calle Río San Miguel en Palaco, van de mal en peor, hicieron un comunicado de que se van a turnar las asistencias. Resulta que los de terceros grados entrarán hasta el 12 de septiembre y sólotendrán cuatro días de clases en todo el mes, por falta de aulas.

—En la escuela secundaria técnica 32 no hay regreso a clases, ya que que no hay suficientes salones con aire acondicionado, por lo que se estarán alternando los grupos por día. Y la inseguridad que no falta en los planteles educativos:

—Se presenta un grave problema en el Cobach Miguel Hidalgo, ya que todos los días hay pleitos hasta dentro del plantel.

Los maestros se ven rebasados con la situación, y ya no hacen nada.

Son situaciones diferentes pero que nos hablan acerca de las diversas problemáticas que se presentan en los diferentes planteles educativos, en los cuales las suertes están echadas, sobre todo en las escuelas de la periferia, con necesidades antiguas. La educación marca la diferencia en la sociedad, por lo que es urgente la toma acertada de decisiones y aplicación de políticas públicas adecuadas. El mensaje debe ser continuo y contundente: con la educación todo, sin la educación nada. Esa será nuestra diferencia

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.