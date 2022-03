Escuchar y actuar Marina…

Criticar el actuar de Andrés Manuel López Obrador sería gastar tinta sin resultado alguno, López Obrador no escucha a nadie, menos a un servidor. Espero que Marina del Pilar Ávila Olmeda si escuche y analice las posibles críticas que se le hagan a su gobierno.

Como lo decía la semana pasada, las escuelas de tiempo completo deben continuar y parece que Marina del Pilar recibió el consejo de Claudia Sheinbaum, en el sentido de sostener estas escuelas en el estado, Claudia lo hizo en la Ciudad de México. Esta semana, Marine del Pilar hizo lo propio, pero todavía no sabemos cuántas, cuáles y dónde estarán estas escuelas y a cuántos niños favorecen, también si serán solo estatales o también federales.

Otra de las acciones que ha tomado el gobierno de Marina del Pilar es tratar de evitar pagos millonarios por la plata fotovoltaica de Next Energy, una tranza más de Jaime Bonilla Valdez. Acusaciones en contra de exfuncionarios del gobierno bonillista por un fraude de 12 mil millones de pesos entorno a esta plata de Next Energy. Bien Marina del Pilar.

Otra de las acciones en las que se ha visto, de nuevo, el pleito entre Marina del Pilar y la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero fue la gira que realizó la gobernadora a Camino Verde para constatar las condiciones de las viviendas tras el deslizamiento de tierra y el anuncio de programas de ayuda a los habitantes de la zona, principalmente a los más afectados. ¿Y el pleito? No lo olvidé, pues a la señora Monserrat Caballero, justamente ese día, le dio apendicitis y tuvo que acudir al hospital a operarse, espero haya sido cierto y no un pretexto para no acompañar a Marina del Pilar y si realmente la intervinieron pues que todo haya salido bien y se encuentre en recuperación.

También, el pasado martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nuestra gobernadora se fue a conmemorar ese día acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, como se dice en el argot político fue al besa manos y no encabezó actos conmemorativos en Baja California. Por cierto que comió con otras gobernadoras, la jefa de gobierno de la CDMX y por supuesto se llevó al banquete a su mamá, extraordinaria persona, a su tía, a la nana de Diego y Diego, por supuesto.

Ah también fue al acto con el presidente Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, la capital del Estado. Celebrando en la Ciudad de México, mientras cientos de mujeres se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía General del Estado y después marcharon al Centro Cívico para hacer pintas, romper vidrios del edificio del Ayuntamiento mexicalense, el ingreso destruyendo vidrios y narcos, lanzando bombas molotov, haciendo fogatas, pintando el monumento a Los Pioneros, quemando la puerta de la caseta del policía que cuida el estacionamiento, rompieron vidrios y se robaron el aire acondicionado de la caseta. Mientras Norma lanzando loas al gurú, maestro, mesías, pastor, guía, luz, presidente López Obrador.

Por cierto, hay quienes, con pensamientos malosos, me han comentado que este ataque al edificio del Ayuntamiento de Mexicali fue orquestado por fuerzas contrarias a Norma Bustamante, incluso, me dijeron que pudo haber sido Lupita Mora, ex alcaldesa de Mexicali y enemiga política de Norma, ya que no tocaron, las manifestantes los edificios del Congreso del Estado, del Poder Judicial estatal ni del Poder Ejecutivo. ¿Será eso cierto?

Ahora sí Marina del Pilar, a gobernar Baja California.

*-El autor es periodista independiente.