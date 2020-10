Escobedo Carignan… ¿el rival más débil?

El pasado fin de semana, el Secretario de Economía del Gobierno de Baja California, Mario Escobedo Carignan, se auto destapó como aspirante a la gubernatura. Esto lo convierte en el primer personaje que abiertamente dice que le interesa buscar la silla estatal en 2021.

Acostumbrados a evasivas por el resto de los precandidatos (todos dicen frases hechas como “no son los tiempos”, “ahorita no estoy enfocado en eso”), se agradece que Escobedo Carignan sea sincero al momento de hablar de sus aspiraciones políticas.

Sin embargo, estoy convencido que el Secretario de Economía es el rival más débil dentro de Morena. Es decir, es la peor opción dentro de los nombres que suenan en dicho partido. Es quien tendría más probabilidades de poner en riesgo la elección para ese instituto político.

¿Por qué? Porque los señalamientos que hay en contra de Escobedo Carignan son, por lo menos hasta el momento, muy distintos a los señalamientos que hay en contra de sus rivales morenistas.

Marina del Pilar (Mexicali), Arturo González Cruz (Tijuana) y Armando Ayala (Ensenada) son tres presidentes municipales que buscan la candidatura. Por el simple hecho de ser alcaldes están sujetos a muchas críticas. Pero los señalamientos que han recibido hasta la fecha son por haber fallado en algún área de la administración pública municipal, no por un grave escándalo de corrupción.

Lo mismo aplica para el super delegado del gobierno federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. El representante de AMLO en la entidad ha generado mucha polémica. Se hizo viral con aquel desafortunado chiste sobre las familias en la pandemia. Hemos visto videos suyos bailando en un bar. Lo hemos visto utilizando una máscara de lucha libre. Pero ninguna crítica guarda relación con actos de corrupción.

En cambio, el Secretario de Economía del Gobierno de Baja California ha sido acusado en repetidas ocasiones de recibir sobornos de una empresa gasera. Desconozco si los señalamientos en contra de Escobedo Carignan son ciertos o falsos. Pero ahí están. Y el simple hecho de tener acusaciones de corrupción automáticamente lo convierten en el rival más débil dentro de los aspirantes morenistas.

Esta semana se dieron a conocer varios videos en donde Manuel García, directivo de Fisamex, contratado por el gobernador Jaime Bonilla para cobrar adeudos de agua, aparece inhalando cocaína. Se presume hay más videos. Se presume se va a destapar el escándalo de corrupción más grande en la historia de Baja California.

Lo que menos le conviene a Morena es colocar a un candidato que esté manchado de los diversos escándalos del gobierno que encabeza Bonilla Valdez. Si fueran inteligentes, colocarían al candidato más alejado de cualquier tema relacionado con actos de corrupción.

¿Quién es el candidato más limpio, o menos sucio, dentro de Morena? ¿Quién puede retomar los supuestos mandamientos de AMLO de no mentir, no robar, no traicionar? ¿Marina del Pilar? ¿Arturo González Cruz? ¿Jesús Alejandro Ruiz Uribe? ¿Armando Ayala? ¿Mario Escobedo Carignan? ¿Ninguno?

*- El autor es abogado y conductor de televisión.