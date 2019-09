¿Es posible desaparecer el neoliberalismo por decreto o por voluntad de un gobernante?

La respuesta a esta interrogante es contundente, es no, no se puede hacer, porque no depende de la voluntad de AMLO, ni de cualquier gobernante en el mundo. Nuestro país al igual que la mayoría de las naciones, se encuentra inmerso en la globalización económica, que implica el comercio internacional cuyo entramado está formado por lazos comerciales que se fortalecen y en algunos casos trae repercusiones negativas en caso de que se disminuya el crecimiento a nivel mundial o que entren en una fase de desaceleración de la actividad productiva. Por supuesto que esto no es nuevo, ya que forma parte de la naturaleza misma del funcionamiento del sistema capitalista de producción. México forma parte de esta comunidad internacional de comercio y tiene relaciones económicas con muchos países del mundo.

El modelo económico de nuestro país es un híbrido, entre una economía de estado y una economía de mercado. Siempre se ha movido hacia los extremos, han llegado gobiernos de derecha, de centro o de izquierda, sin embargo, la educación, la salud y el petróleo forman parte de los activos de la sociedad actual. Son pilares que ningún gobierno puede derrumbar porque forman parte de las demandas consignadas en la Constitución de 1917, donde se firmó el pacto social y donde todas las fuerzas políticas tuvieron su aportación a la carta magna.

Actualmente, aunque no se quiera, en el modelo mexicano coexisten la tutela del estado benefactor y los que le apuestan al neoliberalismo. El nuevo liberalismo, implica menor intervención del estado en la vida económica, apoyar la libre competencia y que exista libertad económica, es decir, dejar hacer y dejar pasar. De tal forma que hemos tenido gobiernos que le apuestan al capital, a la inversión, sin tomar en cuenta la justicia social; en cambio, los defensores del nacionalismo revolucionario siempre le apostarán al estado benefactor, aplicando políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías empobrecidas por las leyes del mercado. Está históricamente comprobada la necesidad de la intervención del estado en la economía para terminar con esas disparidades que se presentan cuando hay una crisis económica. Los gobiernos utilizan todos los instrumentos de política monetaria para lograr el equilibrio macroeconómico. Por ejemplo, controlar la inflación, utilizar las tasas de interés abaratando el crédito para que los inversionistas inviertan en proyectos productivos.

El encadenamiento de las economías del mundo obliga a todos los países a vender más de lo que importan para tener balanzas comerciales superavitarias. Nuestra historia económica, sobre todo la del siglo pasado, estuvo caracterizada por un estado benefactor y no fue sino hasta el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) que comenzó un viraje opuesto a las políticas públicas sociales que continuarían Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo del PRI e igualmente sus sucesores del PAN Vicente Fox y Felipe Calderón. Todos ellos, coincidieron en su momento con el pensamiento conservador de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos catalogados como conservadores y practicantes de políticas públicas neoliberales. Hoy en día Andrés Manuel pretende, de un “plumazo”, borrar al neoliberalismo al cual culpa de todos los males habidos en el país. Lo que debe hacer el presidente es no satanizar ese modelo, ya es tiempo que asuma su responsabilidad y deje de culpar a otros de las incompetencias, para escabullirse como los avestruces por aquello de que “yo tengo otros datos”. De tal forma que seguimos viviendo en un modelo económico híbrido donde coexisten la economía de estado y la de mercado.





*El autor es economista egresado de la UABC