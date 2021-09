Equipo preparado plural

Hasta ahora, la gobernadora electa se ha conducido discretamente en la designación de sus futuros colaboradores. Es probable que esta estrategia de esperarse hasta el último momento para designar el resto de colaboradores sea presuntamente para evitar que le sean cuestionados los señalados o también para impedir imposiciones. Marina del Pilar ha declarado públicamente que nadie de los actuales funcionarios repetirá en ningún puesto. En cambio, el gobernador ha mostrado su interés por dejar algunos de sus colaboradores “consentidos” en la próxima administración. De ahí la razón por la cual únicamente se mencionan a ocupar los puestos más importantes de su gabinete. Se observa en los primeros mencionados un grupo plural de origen heterogéneo, pero, diferente al actual, se examina en algunos experiencia política y administrativa. Cuando menos se ve que traen “un cambio de actitud” que ya es ganancia si se les compara con los presentes.

Marina del Pilar necesitará tener acercamientos y brindar confianza a todos los sectores económicos y sociales del estado que han sido ignorados y desdeñados. Una política de “puertas abiertas” le hará la diferencia para crear “empatía” y mostrar un “espíritu de servicio”. Actualmente, en algunos círculos sociales la ven con reservas, otros “piensan otorgarle el beneficio de la duda”, otra parte no le concede ningún resultado favorable en su gestión para Baja California.

En la Secretaría General de Gobierno se menciona a Catalino Zavala, indudablemente es la posición más importante del gobierno, después del gobernador; se encargará de la política interna y su relación con la agenda legislativa del estado, conocedor de los movimientos sociales y sus líderes, él fue uno de ellos, desde su época estudiantil, sabe cómo tocar las “teclas que mueven la política”, en ese entorno se mueve como “pez en el agua”, es un “zorro” de la política cruzado de “dinosaurio” ha sido 6 veces diputado por diferentes partidos y una ocasión por el estado de Jalisco. Ha mutado desde la extrema izquierda y sus matices hasta la extrema derecha que se ha conformado en Morena, por la institucionalización de las élites políticas y el desprecio a las bases del partido. Le gusta navegar en varias aguas a la vez, experto en cambiar de color como los camaleones, es hábil, sagaz y buen negociador, pero también le gustan los negocios. Su dilema actual es que está sirviendo a dos amos. Conoce a todos los líderes de todos los partidos y líderes de movimientos sociales. Ha sido testigo presencial y activo de los grandes cambios políticos que han ocurrido en Baja California durante las últimas 4 décadas, pasando por el PRI, el PAN y hoy Morena su capacidad para permanecer siempre en las esferas del poder es de reconocerse, pero también, es catalogado como un político sin ideología y de haber sido precursor de los movimientos de invasores de terrenos en la ciudad de Tijuana. A pesar de lo anterior, esta posición “le quedará como anillo al dedo”, siempre y cuando se aproveche su experiencia en la administración pública, que es muy extensa.

La Secretaría de Salud será ocupada por Adrián Medina Amarilla; uno de los cardiólogos más prestigiados del estado, promotor de la creación de la Sociedad de Cardiología de Baja California de la cual fue presidente, es un profesionista exitoso y reconocido en la sociedad, al cual se le invitó y no estaba del todo convencido, ya que en política hay muchos riesgos sobre todo cuando se toman decisiones que no siempre satisfacen a una parte importante de la comunidad médica. No va por dinero, es una persona que viene a aportar toda su experiencia como académico y no pensamos que venga a hacer negocios. Como Secretario de Hacienda se menciona a Marco Moreno Mexía, quien es egresado del Tecnológico de Monterrey, con muy buenas credenciales, varios posgrados, con experiencia en el sector privado y público y un curriculum envidiable, que lo convierte en una garantía, el reto será sin duda sacar del atolladero financiero al estado. Para la Secretaria de Economía es mencionado Kurt Ignacio Honold proveniente de la iniciativa privada, a quien le han confiado una de las tareas más importantes, el fomentar la inversión extranjera y nacional. En ese entorno arribará Marina al poder y lo primero que deberá de hacer es demostrar que ella gobernará y nadie más.

*- El autor es economista egresado de la UABC.