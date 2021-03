Energía eléctrica

La electricidad es una forma de energía que sólo se puede apreciar por los efectos que produce. La electricidad existe en todo: en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, en el libro que leemos, en los objetos, etc. Esta palabra deriva de la voz griega elektron, que significa ámbar. La humanidad sabía desde mucho antes de las pequeñas descargas eléctricas que transmitían algunos peces. Incluso en textos del Antiguo Egipto, que datan del 2750 a.c., los autores se referían a estos peces como “los tronadores del Nilo”. Escritores antiguos describieron la sensación al tocar estos peces como un efecto de adormecimiento, que era propiciado por las descargas eléctricas que emitían estos peces y rayas eléctricas. Estos hechos conforman el inicio de lo que conocemos como historia de la electricidad. La generación masiva de electricidad comenzó cuando, a finales del siglo XIX, se extendió la iluminación eléctrica de las calles y las casas. Gracias a sus grandes ventajas y sus crecientes aplicaciones, la electricidad fue uno de los motores fundamentales en la Segunda Revolución Industrial, y fue en este punto donde grandes inventores y científicos conocidos dieron impulso a su carrera convirtiendo la innovación tecnológica en una actividad industrial activa. La historia de la electricidad en México comienza en el año de 1879, con la instalación del primer generador en León, Guanajuato en una fábrica textil llamada “La Americana”. Esta planta da inicio a la historia eléctrica del país. El 2 de diciembre de 1933, el presidente General Abelardo L Rodríguez, envía al congreso una iniciativa para la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta comisión fue creada por la necesidad de tener un marco regulatorio para el sector eléctrico y su mercado. En el año 1933, solamente el 50% de la población tenía acceso a la electricidad. En aquel momento solamente el 38% de la población rural tenía electricidad y la población rural representa el 68% de la población nacional. También la oferta de electricidad no igualaba a la demanda y las caídas del sistema eran el pan de cada día, también existía un problema con las tarifas eléctricas ya que eran seleccionadas arbitrariamente con altos costos para los usuarios. Después de la crisis del petróleo y sumados a la crisis del 94, el banco mundial en sus condiciones para el rescate a México impone condiciones para que las empresas del gobierno tengan mayores candados en la adquisición de deuda. De esta manera CFE ya no tiene capacidad del crédito necesario para satisfacer la demanda creciente. Por este motivo para 1994 el mercado eléctrico nacional se abre a la industria privada bajo el esquema de Productor Independiente de Energía, PIE, los cuales son empresas privadas que producen energía para venderla exclusivamente a CFE. Junto con los PIE el Centro Nacional de Control de Energía o más bien conocido como la CENACE, que tiene como objetivo principal el monitorear y coordinar la energía producida por CFE y los productores independientes. Esto sin poner presión en los niveles de deuda actuales de CFE. La energía producida por estos PIE es más barata que la energía producida por las plantas antiguas y de fuentes menos limpias como lo son las plantas puramente termoeléctricas o las famosas plantas de combustóleo o coque. Las subastas de energía eran controladas por la CENACE. Con la contrarreforma eléctrica aprobada recientemente tendremos energía cara y contaminante. Esta decisión terminara por espantar a la inversión privada, nacional e internacional, provocando una escalada de precios en todos los insumos que requieren el uso de la energía eléctrica para su elaboración. De acuerdo a la historia de la energía eléctrica en México estamos regresando a los tiempos de Abelardo L Rodríguez casi noventa años atrás. Volverán los apagones en perjuicio de la industria mexicana. ¿Qué pasará con la planta solar que operaría a bajos costos eléctricos el acueducto Mexicali-Tijuana?

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.