Encuesta JBV

El teléfono de casa sonaba insistentemente, fui a ver el número y era de la Ciudad de México, primero pensé que era del banco para informarme que tenía que pagar la tarjeta de crédito o que se me había autorizado un crédito. También pensé en amigos que tengo en la capital, pero ellos me llaman al celular.

Después de la insistencia me vino la duda, contesté, era una mujer que me dio un nombre que no se me grabó, pero el tono era, ciertamente, de la capital del país, no quise decir chilango porque algunos se ofenden. Me preguntó si quería participar en una encuesta y le pregunté si no había algún inconveniente que trabajara en medios de comunicación, me contestó con otra pregunta: ¿Usted trabaja en mercadotecnia? Le dije que no, y le dije que iba a grabar la entrevista ella dijo que estaba bien.

Estaba emocionado, pocas veces me han entrevistado en una encuesta, con mi celular empecé a grabar y soltó la primera pregunta: ¿Usted con qué partido se identifica más? Es una encuesta política, se va a poner buena. Le dije que con ninguno.

Vino la segunda: ¿en las elecciones pasadas usted votó? Le dije que sí, y añade ¿por PRI, PAN, PRD, PT o MORENA? Uno empieza a descubrir hacia dónde va, yo le dije que por el de Baja California, creo que esta mujer ni idea tiene de su existencia.

La tercera aclara mis dudas: ¿cómo describiría al gobernador Jaime Bonilla? Yo le contesté que era de piel y cabello blanco, me interrumpe para decirme de su trabajo, que si trabajaba bien, que si me gustaba como trabajaba, rápidamente le contesté que no me gustaba como trabajaba. Otra más de Bonilla, ¿Usted cree que tiene algún logro? Sí, le respondí, cobrar dinero a los que debían consumo de agua. Luego me tira la siguiente, ¿cuál es el mayor problema que tiene Baja California? Casi sin pensar le dije que la delincuencia, los crímenes que no ha podido frenar el gobernador. ¿En términos generales para el estado, la pobreza, la política, la economía, la inversión, la seguridad, la calidad de los servicios públicos, a usted le parece que van mejorando o no? Estamos igual de mal, en algunas cosas vamos para atrás, en obra pública no se ve nada.

Después vino lo político electoral, al preguntarme si conocía al gabinete de Bonilla, le dije que sí, que sí conocía al “secretario de gobernación”, Amador Rodríguez, le dije que claro y me revira con otra pregunta, ¿cree que ha hecho buen trabajo? Cumple con lo que le ordena su patrón el gobernador. Le siguió el Fiscal General, Guillermo Ruíz, del que dije que iba a ser independiente del Ejecutivo, pero no lo era y que se hizo cargo de la policía estatal, porque era corrupta y ahora hay 5 elementos de le GESI acusados de secuestro. Lo insólito, me preguntó qué me parecía Gustavo de Hoyos, descubra quién mandó hacer la encuesta.

Vinieron las preguntas de qué me parecía la actuación de los presidentes municipales, a todos dije que bien. Luego, luego me pregunta ¿qué partido le gustaría que ganara la presidencia municipal? Le contesté el PBC pero sin alianza. ¿Quién de estos es más cercano a Andrés Manuel López Obrador: Armando Ayala, Marina del Pilar Ávila, Jesús Alejandro Ruiz, Mario Escobedo, Arturo González, Guillermo Ruíz, Rodolfo Castro o Salomón Faz? Ninguno le dije. Sobre quién me gustaría como alcalde de Mexicali me puso a puro morenista, siendo así le fui a Marina. Por supuesto que Jaime Bonilla dirá que tuvo un 75 por ciento de aprobación, pero el otro día sacó unos resultados que lo ubican en la cuarta posición, detrás de tres gobernadores panistas y le sigue una priista. Terminó la encuesta y allí quedaron mis comentarios.

* El autor es periodista independiente.