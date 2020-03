Encerrados

El mundo cambió nos guste o no y aunque estamos en libertad de negarlo, no creer o hacer como que no pasa nada, lo cierto es que esta pandemia ha logrado acelerar muchísimos procesos tradicionales poniendo a prueba a nuestras instituciones y principalmente nuestro estilo de vida.



Según los expertos, el aislamiento o la “sana distancia” es una de las medidas más eficientes para detener el contagio del coronavirus por razones obvias de mínimo contacto y aunque vivir aislado va contra la naturaleza del ser humano, necesitamos profundamente la interacción con otros para subsistir.



Así como la vida personal necesitará ajustarse ante estas medidas preventivas, el mundo del trabajo también sufrirá cambios profundos porque la vida simplemente sigue y necesitamos seguir produciendo.



Trabajar desde casa no es algo nuevo, es más, es tan común hoy en día que ya hay legislación al respecto, aplicaciones web, mobiliario especial y una aceptación cultural generalizada. Sin embargo, una cosa es trabajar desde casa por comodidad o estrategia y otra es hacerlo por cuarentena decretada por el gobierno.



Ante esta situación hoy te quiero compartir 10 tips para trabajar en casa y mitigar al mínimo tu productividad durante las próximas semanas de aislamiento sugerido.



1.- Busca un espacio en casa y acondiciónalo para trabajar.

2.- Ponte un horario, te recomiendo momentos de 2 horas intensas de concentración durante tres o cuatro veces del día.

3.- Explora nuevos podcasts, aprovecha el tiempo para prepararte un poco más con alguna clase online o lectura de tu agrado.

4.- Usa algún calendario de pared para escribir tus ideas y usa métodos analógicos como corcho o plumones.

5.- Haz alguna rutina de casa, es imposible que estés concentrado al 100% en el trabajo, así que aprovecha para hacer una lista de cosas domésticas y organízate para hacerlas.

6.- Aprovecha el tiempo para explorar nuevas aplicaciones como video chats, administrador de tareas o de proyectos.

7.- No trabajes en pijamas, aunque suene lógico y se sienta cómodo, vestirte para trabajar es parte de la predisposición mental para concentrarte en lo que tienes que hacer.

8.- Haz tu rutina matutina como siempre. Pon tu alarma a la misma hora de siempre, tu baño, tu café, tu desayuno como siempre… y ponerte a trabajar. Recuerda que finalmente esto pasará y regresaremos todos a la rutina diaria.

9.- No trabajes frente a la TV. Estar en casa es demasiada tentación para quienes gustamos de ver la tele, úsala lo menos posible o déjala a lo lejos como “ruido”, una vez metido en Netflix correrás el riesgo de perderte ahí todo el día.

10.- Por favor, por salud mental, limita tu interacción con redes sociales. En momentos especiales como este necesitamos todos ser lo más racionales posible y las redes sociales no contribuyen a eso. Las redes son geniales para difundir información pero también altamente peligrosas para diseminar mentiras. De ese virus también procura cuidarte.





* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.